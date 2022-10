BBC: Ford nejpozději do poloviny příštího roku ukončí výrobu vozu Fiesta

Londýn - Americká automobilka Ford Motor nejpozději do poloviny příštího roku ukončí výrobu vozu Fiesta, jednoho ze svých nejpopulárnějších. S odkazem na zdroje to uvedl server BBC News, podle kterého to automobilka oznámí v příštích dnech. Mluvčí Fordu nechtěl informaci komentovat. Ford podle zdrojů výrobu ukončí, protože nepočítá s jeho elektrickou verzí. Vliv má ale i změna preferencí u klientů.

První model Fiesty sjel z výrobních linek v roce 1977 v britském Dagenhamu. Fiesta patří k nejpopulárnějším vozům z nabídky Fordu v Británii i v dalších evropských zemích, hlavně díky příznivé ceně tohoto automobilu. V současnosti se Fiesta vyrábí v Německu.

Automobilka podle deníku The Sun nepočítá s elektrickou verzí tohoto populárního modelu. "Fiesta byla oblíbenou ikonou a věrným přítelem pro miliony řidičů, vkus se ale mění," řekl deníku zdroj z automobilky. Podle něj nyní zákazníci preferují menší sportovně-užitkové vozy (SUV).

Podle mluvčího Fordu automobilka přehodnocuje nabídku a chce se zaměřit na nová auta s elektrickým pohonem. Do transformace nabídky chce automobilka do roku 2026 investovat zhruba 50 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu Kč).

Fiesta začala vznikat v polovině 70. let v reakci na ropný šok, její hlavní výhodou tak byla úspornost. Ford vyrobil zhruba 20 milionů těchto aut a jen v Británii se jich prodalo bezmála pět milionů.