BBC: Firmy doufají, že psychedelické drogy najdou cestu k legálnímu využití

Washington - Josh Goldstein v červenci v americkém Oregonu vedl jednu z prvních povolených seancí za pomoci "kouzelných houbiček". Tu mohl uspořádat na základě nového státního regulatorního rámce, jenž má lidem zpřístupnit účinnou látku těchto hub - psilocybin. Jeho pomoc vyhledal jednasedmdesátiletý klient s obsedantně-kompulzivní poruchou (OCD), píše zpravodajský web BBC.

Zmíněný muž si prožil svůj psychedelický trip v registrovaném centru psilocybinových služeb ve městě Bend, když snědl uměřené množství sušených hub. Goldstein, který má licenci na podávání psilocybinu ve firmě Bendable Therapy, jej předem připravil na to, co může očekávat, a poté ho provázel jeho šestihodinovým zážitkem.

Na následném doplňujícím sezení tento muž označil právě prožitý trip za zkušenost, která mu "změnila život". "Hluboce si uvědomil některé věci, což podle jeho přesvědčení následně výrazně pohnulo s jeho poruchou," říká Goldstein.

Obyvatelé Oregonu si v roce 2020 odhlasovali legalizaci psilocybinu pro užívání dospělými pod dohledem. Oregon se tak stal prvním americkým státem, který takové opatření přijal. Nedávno jej následovalo Colorado s ještě širší škálou psychedelik a zdá se, že v nastoupeném trendu jsou připraveny pokračovat i další státy.

Oregon a Colorado schválily pouze nelékařské využití těchto látek, neboť ty nemají souhlas regulátora k léčebnému využití a na federální úrovni jsou zakázány. Avšak slibné vyhlídky na to, že mohou pomoci v boji proti řadě obtížně léčitelných duševních poruch, nepochybně ovlivnily přijetí regulatorního rámce v Oregonu a pravděpodobně podnítí značnou poptávku po těchto službách.

V terapeutických testech je standardním postupem podávání těchto látek v kontrolovaných seancích pod dohledem, které jsou ve větší či menší míře doplněny terapií před, během a po hlavní seanci.

Pokud se ovšem mají psychedelika někdy stát běžným sortimentem amerických lékáren, budou muset být schválena regulatorními orgány jako léky na předpis, což nejen zaručí, že jsou bezpečná a účinná, ale zároveň otevře možnost jejich hrazení ze zdravotního pojištění.

Vedle překonání regulatorních překážek pravděpodobně budou muset doznat změn i samotné léčebné postupy. Šestihodinová seance, kterou si prošel Goldsteinův klient, by zřejmě byla pro řadu pacientů příliš časově náročná.

Biotechnologické firmy proto již nyní pracují na psychedelikách nové generace, která mají buď zkrátit dobu trvání tripu, nebo zcela vynechat jeho mystickou, halucinogenní část.

"V posledních letech začala být mezi investory populární psychedelika s kratším účinkem a nehalucinogenní psychedelika," říká Josh Hardman, analytik společnosti Psychedelic Alpha, která tento sektor sleduje. Hardman odhaduje, že zhruba tucet firem si toto odvětví stanovilo jako hlavní či alespoň významnou náplň své činnosti, a třebaže to lze jen těžko přesně odhadnout, přitekly do tohoto sektoru investice nejméně za 500 milionů dolarů (11,5 miliardy Kč).

Mezi firmy, které usilují o kratší trip s novou molekulou biologicky podobnou psilocybinu, patří Gilgamesh, americký startup založený v roce 2019, či kanadské veřejné společnosti Mindset Pharma a Bright Minds.

Podle Andrewa Kruegela, spoluzakladatele a vědeckého ředitele Gilgameshe, by kratší psychedelický zážitek mohl přilákat více pacientů - ne každý si může dovolit strávit na klinice celý den - a zároveň uvolnit klinické prostory, aby mohlo léčbu podstoupit více lidí.

Gilgamesh vlastní sloučeninu, která má - ruku v ruce s určitým podílem psychoterapie - léčit deprese a úzkosti. V současné době je v první fázi klinických testů, které se soustředí zejména na bezpečnost. Tato látka se podobně jako psilocybin zaměřuje na serotoninové receptory v mozku, které vyvolávají halucinogenní účinky, ale délka tripu je zkrácena zhruba na hodinu.

Dalším alternativním přístupem, který zkoušejí jiní, je začít s velmi krátce působícími psychedeliky příbuznými psilocybinu a upravit je chemicky tak, aby působila déle. A vedle toho změnit způsob podávání psilocybinu z ústního na nitrožilní, aby se zážitek zkrátil.

Britská firma Small Pharma má kandidáta na lék, který prodlužuje délku tripu na DMT (což je účinná látka halucinogenního nápoje ayahuasca) z 20 až 30 minut na zhruba 45 minut.

Společnost Beckley Psytech, rovněž se sídlem v Británii, zkoumá možnost nitrožilního podání biologicky aktivního metabolitu psilocybinu, psilocinu, což by zkrátilo délku tripu na přibližně hodinu a půl. Obě firmy již spustily první fázi klinických testů.

A jiné firmy jako americké startupy Delix Therapeutics a Psilera, oba založené také v roce 2019, uvažují o úplném vypuštění halucinogenní složky zážitku. To by mohlo potenciálně vydláždit cestu k legálnímu domácímu užívání psychedelik - protože by odpadlo riziko "špatného" tripu.

Neexistuje žádný jednoznačný důkaz, že halucinogenní zážitek je přímou příčinou léčebných účinků psychedelik, říká David Olson, ředitel pro inovace společnosti Delix a docent chemie, biochemie a molekulární medicíny na Kalifornské univerzitě v Davisu. "Ale přesvědčit o tom lidi je těžké," dodává.