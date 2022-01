BBC financovaná jen komerčně by neposkytovala stejné služby, varuje její šéf

Londýn - Vysílací společnost BBC by nedokázala veškerému britskému publiku poskytovat stejnou službu jako nyní, pokud by byla financovaná pouze komerčně. Řekl to generální ředitel BBC Tim Davie. Reagoval tím na skutečnost, že britská vláda zpochybňuje model veřejného financování. V pondělí vláda potvrdila plán zmrazit koncesionářský poplatek tohoto veřejnoprávního média, a to navzdory inflaci.

BBC vznikla v roce 1922 za účelem vzdělávat, informovat a bavit. Její součástí je britský a globální rozhlas a rovněž televize pro masové publikum. Kromě toho vytváří internetový obsah. BBC vychází vstříc těm uživatelům, jejichž zájmy komerční stanice neuspokojují, připomíná agentura Reuters. Je financována z koncesionářských poplatků, které platí všechny domácnosti vlastnící televizi a které mají zaručit její redakční nezávislost.

V pondělí ministryně kultury Nadine Dorriesová potvrdila předchozí zprávy médií, že náklady na koncesionářské poplatky budou na příští dva roky zmrazeny a pak se budou čtyři roky zvyšovat v souladu s inflací. Dodala, že je potřeba diskutovat o budoucím modelu financování BBC. Položila si také otázku, zda by lidé měli platit 159 liber (zhruba 4640 Kč) ročně za BBC, když mohou za Netflix nebo Amazon Prime platit méně.

Společnost BBC by v případě komerčního financování ztratila něco cenného, konstatoval dnes v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Davie. "Slouží britské veřejnosti a všem Britům," dodal generální ředitel. "V centru debaty zde bezpochyby stojí princip univerzálnosti. Lidé se ptají, zda může být provoz komerční. Samozřejmě, že může být komerční, ale (BBC) nebude dělat to, co dělá dnes," dodal.

Koncesionářské poplatky tvoří skoro tři čtvrtiny rozpočtu BBC. Davie odhadl, že dvouleté zmrazení poplatku způsobí BBC výpadek až 285 milionů liber (8,3 miliardy Kč).

Budoucnost BBC je neustálým předmětem politických debat. Existence koncesionářského poplatku je nicméně do konce roku 2027 garantovaná zvláštní vyhláškou, která vytyčuje způsob financování a misi vysílací společnosti. Kancelář premiéra Borise Johnsona o víkendu uvedla, že dlouhodobý ekonomický model BBC je "předmětem pokračujících vyjednávání".

Některá média posun ve vládních plánech interpretují jako součást úhybného manévru premiéra Johnsona, který se snaží získat zpět podporu Konzervativní strany po skandálu kolem večírků v Downing Street v době přísných protiepidemických restrikcí. Kromě plánu týkajícího se BBC lze v tomto kontextu podle médií vnímat rovněž informaci o záměru povolat vojáky do operace proti nelegální migraci přes Lamanšský průliv.