BBC: Dohodli se Putin s Kimem na dodávkách zbraní a munice?

Soul - Severní Korea může dodat Rusku poměrně velké množství munice pro jeho válku na Ukrajině. Výměnou za to od Moskvy očekává zejména potravinovou pomoc. Ruskému vydání zpravodajského serveru BBC to dnes uvedl analytik Fjodor Tertickij z Kukminské univerzity v jihokorejském Soulu. Podle něj bude mít ale rozhodující slovo Čína.

Ruský prezident Vladimir Putin se dnes na ruském dálněvýchodním kosmodromu Vostočnyj sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Ten uvedl, že KLDR stojí za Putinem a všemi jeho rozhodnutími. Podle Kima rovněž Moskva a Pchjongjang vedou "svatou válku" proti Západu. Západní média v souvislosti se schůzkou dříve informovala, že předmětem jednání by mohly být i dodávky zbraní a munice, které by Rusko mohlo použít proti Ukrajině.

"Pokud jde o množství, nepochybuji o tom, že Severní Korea, pokud to bude vůle Pekingu, Moskvy a Pchjongjangu, může dodávat poměrně hodně munice," uvedl Tertickij s tím, že severokorejské plánované hospodářství dávalo vždy přednost vojensko-průmyslovému komplexu a případnou výrobu může rozjet poměrně rychle.

Výzkumník nicméně upozorňuje, že problém může nastat s kvalitou munice. Ukrajinci podle něj našli severokorejskou munici, kterou zřejmě používala ruská soukromá žoldnéřská Wagnerova společnost a která byla podle nich podřadné kvality. Armáda KLDR nebojovala prakticky od konce korejské války v roce 1953, připomíná v této souvislosti Tertickij.

Podle jeho názoru Severní Korea očekává, že od Ruska získá především potravinovou pomoc, pro což by mohla získat podporu Číny. "Pokud se Severokorejci nasytí, zejména ne na čínský účet, jen dobře. Číňané by si přáli, aby v Severní Koreji byla stabilní situace - nechtějí tam výbušnou krizi, protože by to znamenalo spoustu uprchlíků v (čínském) Mandžusku," říká Tertickij a dodává, že Peking si nepřeje zhroucení severokorejského režimu, po němž by mohlo dojít ke sjednocení Korejí "za šťastných úsměvů" Spojených států.

Tertickij se však domnívá, že Moskva se v tomto případě bude řídit postojem Pekingu. "Pokud se Putin začne vměšovat do toho, co Čína považuje za svou zónu vlivu, bez souhlasu Pekingu, soudruh Si bude reagovat tvrdě," řekl s odkazem na čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Konflikt s Čínou je podle něj "to poslední, co Putin nyní potřebuje". Vyjádřil také pochybnosti o tom, zda se dodávky munice odehrají ve velkém měřítku. "Opravdu nevím, proč by to Číňané schvalovali," dodal.

Tertickij v rozhovoru s BBC také upozornil na tři zajímavé faktory ve vztazích Ruska s Severní Koreje. Prvním je téměř úplná absence obchodu. "Obchodní bilance za rok 2022 je nulová. Je to, jako by existovalo železné embargo," řekl. Druhým je pomíjení tématu války na Ukrajině na veřejné úrovni uvnitř KLDR. "Celá ta záplava zpráv v severokorejských médiích o tom, jak Pchjongjang podporuje vše, co dělá Putin, je striktně v médiích určených pro zahraničí. V hlavních novinách (...), které čtou sami Severokorejci, nebylo o válce ani slovo," všiml si. Třetím faktorem je podle něj to, že Rusko se ve vztazích se Severní Koreou obvykle řídí Čínou. "Zřídkakdy projevuje nezávislost a někdy až směšně kopíruje Čínskou lidovou republiku," uzavřel Tertickij.