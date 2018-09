Londýn - Zhruba 50 britských poslanců, kteří podporují odchod své země z Evropské unie, se podle stanice BBC v úterý radilo, jak a kdy by mohli dostat Theresu Mayovou z křesla premiérky. Schůzky se ale podle veřejnoprávní stanice neúčastnily klíčové postavy konzervativní strany jako bývalí ministři pro brexit David Davis či zahraničí Boris Johnson. Davis dnes řekl, že by měla Mayová ve funkci zůstat, a podporu premiérce vyjádřil i přední zastánce brexitu, konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg.

Informace o tom, že se část konzervativců snaží připravit Mayovou o premiérské křeslo, se objevují pravidelně od loňských červnových předčasných voleb, které předsedkyně britské vlády vyvolala ve snaze upevnit svou pozici nejen při jednáních o brexitu. Volby dopadly pro konzervativce neúspěchem a Mayová musela vytvořit menšinovou vlády s podporou severoirské Demokratické unionistické strany (DUP).

Podle BBC se v úterý v noci sešli poslanci z Evropské výzkumné skupiny (ERG), která sdružuje zastánce důsledného rozchodu Británie z EU. Otevřeně přitom hovořili o budoucnosti premiérky Mayové. Podle britské veřejnoprávní stanice zaznívala mimo jiné slova jako "všichni, které znám, říkají, že musí jít", "(Mayová) je katastrofální" či "takhle to už nemůže pokračovat". Na schůzce ovšem podle BBC zazněl i názor, že vyměnit premiérku nyní "je hloupý nápad".

Na základě stranických pravidel by se o setrvání Mayové ve funkci mohlo hlasovat v případě, že by premiérce vyjádřilo nedůvěru 15 procent poslanců. V současnosti by jich tak muselo nedůvěru vyjádřit 48, uvedla agentura Reuters.

Politický redaktor BBC Norman Smith upozornil, že je potřeba zvážit, jakou měla schůzka ve skutečnosti význam. Neúčastnili se jí totiž přední postavy konzervativní strany z tábora příznivců tvrdého brexitu jako Jacob Rees-Mogg, Owen Paterson či Iain Duncan Smith. Nebyli na ní ani bývalí ministři pro brexit David Davis a zahraničí Boris Johnson.

Rees-Mogg dnes uvedl, že se musí změnit brexitová politika vlády, premiérka ale má jeho podporu. Mayová by měla ve funkci setrvat i podle Davise.

Spojené království by mělo Evropskou unii opustit 29. března příštího roku. Londýn a Brusel by dohodu o podmínkách brexitu a budoucích vztazích chtěly dojednat do summitu EU 18. října, i když obě strany v posledních dnech opatrně zmiňují možnost, že by se dohoda mohla uzavřít až v listopadu. Jak Brusel, tak Londýn se ale připravují i na to, že Británie unii opustí bez dohody.