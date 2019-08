Johnson potvrdil přerušení zasedání parlamentu před brexitem

Londýn - Premiér Boris Johnson potvrdil, že zasedání britského parlamentu bude přerušeno do 14. října, jak krátce předtím informovala média. Podle agentury Reuters ale popřel, že by chtěl poslancům bránit v narušení jeho brexitových plánů. Členové Dolní sněmovny budou mít podle něj na debatu o brexitu před klíčovým unijním summitem 17. října dost času. Downing Street pak oznámila, že Johnson již o svém záměru mluvil s královnou Alžbětou II. a požádal ji o přerušení parlamentní schůze ve druhém zářijovém týdnu. Tradiční projev, v němž nastíní vládní program pro nadcházející parlamentní zasedání, by panovnice měla pronést právě 14. října.

