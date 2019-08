Bayern rozstřílel Mohuč, Dortmund poprvé ztratil body

Berlín - Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili ve 3. kole německé ligy Mohuč 6:1 a mají nadále dvoubodovou ztrátu na vedoucí Lipsko. Zatímco v předchozích dvou zápasech nastřílel všech pět branek bavorského velkoklubu Robert Lewandowski, tentokrát se prosadilo šest různých střelců včetně polského kanonýra. To soupeř Slavie v Lize mistrů Dortmund překvapivě prohrál na hřišti nováčka Unionu Berlín 1:3 a poprvé v sezoně ztratil body.

Mnichovští obhájci titulu nevstoupili do zápasu ideálně, už v 6. minutě si na centr naskočil Jean-Paul Boetius a hlavou poslal Mohuč do vedení. Bayern ale ještě do přestávky otočil skóre, poté co se akrobaticky prosadil Benjamin Pavard a po něm v nastaveném čase z přímého volného kopu David Alaba.

Domácí navýšili vedení v 54. minutě díky hlavičce Ivana Perišiče a na něj o deset minut později navázal Kingsley Coman. Čtvrt hodiny před koncem vypálil Lewandowski a šestým gólem v sezoně oslavil nedávné prodloužení smlouvy, diváky v Allianz Areně krátce na to potěšil i Alphonso Davies.

Bayern vysokou výhrou navázal na poslední vzájemné utkání obou celků na jaře, kdy rovněž doma zvítězil 6:0.

Berlínský Union zaskočil favorita z Dortmundu brankou Mariuse Bultera z 22. minuty, hosté ale dokázali už po třech minutách srovnat díky Pacu Alcácerovi. Střelecky aktivnější domácí ale strhli vedení zpět na svou stranu v 50. minutě, kdy se opět trefil Bulter. Pojistku v 75. minutě přidal Sebastian Andersson.

Výsledky 3. kola německé fotbalové ligy

Bayern Mnichov - Mohuč 6:1 (36. Pavard, 45.+1 Alaba, 54. Perišič, 64. Coman, 78. Lewandowski, 81. Davies - 6. Boetius), Freiburg - Kolín nad Rýnem 1:2 (40. vlastní Czichos - 52. Modeste, 90.+2 Skhiri), Leverkusen - Hoffenheim 0:0, Schalke - Hertha Berlín 3:0 (38. vlastní Stark, 48. vlastní Rekik, 86. Kenny), Wolfsburg - Paderborn 1:1 (56. Brekalo - 12. Oliveira-Souza), Union Berlín - Dortmund 3:1 (22. a 50. Bulter, 75. Andersson - 25. Alcácer).

Tabulka:

1. Lipsko 3 3 0 0 9:2 9 2. Bayern Mnichov 3 2 1 0 11:3 7 3. Wolfsburg 3 2 1 0 6:2 7 4. Leverkusen 3 2 1 0 6:3 7 5. Dortmund 3 2 0 1 9:5 6 6. Freiburg 3 2 0 1 7:3 6 7. Mönchengladbach 3 1 1 1 4:4 4 8. Hoffenheim 3 1 1 1 3:3 4 Schalke 3 1 1 1 3:3 4 10. Union Berlín 3 1 1 1 4:6 4 11. Düsseldorf 2 1 0 1 4:4 3 12. Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 2:2 3 13. Kolín nad Rýnem 3 1 0 2 4:6 3 14. Paderborn 3 0 1 2 4:7 1 15. Augsburg 2 0 1 1 2:6 1 16. Hertha Berlín 3 0 1 2 2:8 1 17. Brémy 2 0 0 2 3:6 0 18. Mohuč 3 0 0 3 2:12 0