Bayern rozehraje osmifinále LM s Laziem, Atlético čeká Chelsea

Bukurešť/Řím - Úřadující vítěz fotbalové Ligy mistrů Bayern Mnichov vstoupí do úterního úvodního osmifinále soutěže na hřišti Lazia Řím. Atlético Madrid se utká s Chelsea. Utkání se kvůli cestovním restrikcím mezi Španělskem a Velkou Británií, způsobeným pandemií koronaviru, odehraje na neutrální půdě v Bukurešti. Oba duely mají výkop v 21:00. Odvety jsou na programu 17. března.

Bayern se s Laziem střetne v evropských pohárech poprvé. Bavorský celek před necelými dvěma týdny vyhrál klubové mistrovství světa a ziskem šesté trofeje v jedné sezoně vyrovnal rekord Barcelony z roku 2009. Po návratu z Kataru však Mnichované ze dvou bundesligových duelů získali jen bod a jejich náskok v čele tabulky před Lipskem se ztenčil na dva body.

"Lazio je těžký soupeř, dokázalo to už v základní skupině s Dortmundem. Proti italským týmům je to vždycky nepříjemné. Na druhou stranu cesta do Říma je pokaždé fajn," citoval web uefa.com sportovního ředitele Bayernu Hasana Salihamidžiče. V Lize mistrů jeho tým od března 2019 nenašel přemožitele v 17 utkáních po sobě.

"Biancocelesti" se ve vyřazovací fázi soutěže představí teprve podruhé. V roce 2000 nestačili ve čtvrtfinále na Valencii. "Bayern jsme jako jediný tým při losování nechtěli. Jsou to evropští i světoví šampioni. Stejně jako je i nás trápí zranění. Je to těžký úkol, chceme si ale vychutnat tuhle příležitost. Nejradši bych ji prožil s plným stadionem," řekl pro Sky Sport Italia trenér Lazia Simone Inzaghi.

Vedoucí mužstvo španělské ligy Atlético se dosud s Chelsea v evropských pohárech utkalo sedmkrát, oba celky si připsaly po dvou výhrách. Kouči "Rojiblancos" Diegu Simeonemu ztráta výhody domácího prostředí nevadí.

"Podle mě není důležité se k tomu vyjadřovat, protože realitu to stejně nezmění. Celý svět žije ve složité situaci. Už tak je náročné soutěžit a odvádět svou práci. Připravíme se a užijeme si, co máme. Budeme hrát kdekoli a kdykoli. Žádný problém," citoval Simeoneho deník AS.

"Blues" se mezi osm nejlepších týmů v Lize mistrů naposledy probojovali v roce 2014, od té doby vypadli v osmifinále čtyřikrát po sobě a ani jeden z osmi duelů v této fázi nevyhráli. Londýnský celek pod vedením trenéra Thomase Tuchela v sedmi soutěžních zápasech neprohrál.

"Proti Atléticu to bude těžké vzhledem k jeho zkušenostem v Lize mistrů. V minulosti už jsme proti němu hráli, ale nedařilo se nám s ním tak, jak bychom chtěli," prohlásil v rozhovoru pro uefa.com bývalý brankář a nynější poradce sportovního a technického úseku Chelsea Petr Čech.

Zajímavosti před úterními zápasy osmifinále Ligy mistrů: -------- Atlético Madrid - Chelsea FC Výkop: úterý 23. února, 21:00. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Bilance: 7 2-3-2 11:11. Zajímavosti: - utkání se kvůli cestovním restrikcím mezi Španělskem a Velkou Británií, způsobenými pandemií koronaviru, odehraje na neutrální půdě v Bukurešti - oba týmy si ve vzájemných zápasech připsaly po 2 výhrách; naposledy se utkaly v základní skupině LM v sezoně 2017/18 - ve vyřazovací fázi LM se obě mužstva potkala pouze v semifinále 2014, kdy po výsledcích 0:0 doma a 3:1 venku postoupil španělský celek - Atlético prohrálo s anglickými soupeři v evropských pohárech jediný z posledních 12 zápasů, shodou okolností právě s Chelsea v září 2017 - Atlético v minulé sezoně v osmifinále LM vyřadilo jiný anglický celek a tehdejšího úřadujícího vítěze soutěže Liverpool, Chelsea ve stejné fázi vypadla s pozdějším šampionem Bayernem Mnichov - Atlético postoupilo z osmifinále LM v 5 ze 7 případů - Chelsea od postupu do čtvrtfinále LM v roce 2014 vypadla v osmifinále soutěže 4x po sobě a nevyhrála přitom ani v jednom z 8 duelů - Atlético vyhrálo jediný z posledních 4 ligových zápasů - Chelsea hrála v této sezoně v základní skupině LM s jiným španělským týmem Sevillou 0:0 doma a 4:0 venku - Chelsea pod vedením trenéra Tuchela v 7 soutěžních utkáních neprohrála (5 výher, 2 remízy) v karetním ohrožení jsou Lodi, Savič (oba Atlético) a Jorginho, Kovačič, Mount a Ziyech (všichni Chelsea) Lazio Řím - Bayern Mnichov Výkop: úterý 23. února, 21:00. Rozhodčí: Grinfeeld - Hassan, Yarkoni (všichni Izr.) - Munuera (video, Šp.). Bilance: -. Zajímavosti: - týmy se v evropských pohárech ještě neutkaly - Lazio doma v evropských pohárech s německými soupeři prohrálo jediný z 8 zápasů (z toho 6 výher) - Bayern v LM neprohrál s italskými týmy 8x za sebou - Lazio je ve vyřazovací fázi LM teprve podruhé v historii; v roce 2000 vypadlo ve čtvrtfinále s Valencií - Bayern postoupil do čtvrtfinále LM v 8 z posledních 9 sezon - Lazio hrálo v aktuální sezoně v základní skupině LM s jiným německým týmem Dortmundem 3:1 doma a 1:1 venku - Lazio ani Bayern v základní skupině LM neprohrály - Bayern je úřadujícím vítězem soutěže a od března 2019 v ní neprohrál 17x po sobě (z toho 16 výher) - Bayern od září 2017 neprohrál venku v LM 16x v řadě (12 výher, 4 remízy) - Bayern v sezoně 2014/15 porazil na římském Olympijském stadionu městského rivala Lazia AS 7:1, díky čemuž si připsal nejvyšší venkovní výhru v evropských pohárech v klubové historii - v karetním ohrožení jsou Akpa-Akpro a Hoedt (oba Lazio)