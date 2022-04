Bayern porazil doma Dortmund a je podesáté v řadě německým fotbalovým mistrem

Mnichov - Fotbalisté Bayernu Mnichov získali podesáté v řadě německý titul. Bundesligový suverén stvrdil prodloužení rekordní mistrovské série v 31. kole domácím vítězstvím 3:1 nad druhým Dortmundem. Bavorský velkoklub získal celkově 32. ligový titul v historii.

Reprezentační útočník Patrik Schick si připsal 21. ligový gól v sezoně a pomohl Leverkusenu k výhře 4:1 na hřišti Fürthu. Poslední tým soutěže se po dnešní porážce stal prvním jistým sestupujícím. Bayer se posunul na třetí místo před Lipsko, které v závěru přišlo o vedení a prohrálo 1:2 s Unionem Berlín.

Bayern Mnichov porazil svého velkého rivala poosmé za sebou a má na něj tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Domácí vedli v Allianz Aréně o dvě branky už po prvním poločase, trefili se Gnabry a Lewandowski. Polský kanonýr potvrdil, že se mu proti bývalému zaměstnavateli daří, Dortmundu nasázel v 26 zápasech 27 branek.

Po změně stran se Borussia zvedla a Can z penalty snížil, v závěru ale přidal na druhé straně pojistku střídající Musiala. Bayern vyhrál deset ligových titulů v řadě jako první tým v historii v rámci pěti elitních evropských soutěží. Dokonce 11 triumfů má na svém kontě útočník Thomas Müller, jenž se po dnešku stal novým bundesligovým rekordmanem.

Svěřenci trenéra Juliana Nagelsmanna získali druhou trofej v sezoně. Už v srpnu zdolali v souboji o německý Superpohár právě Dortmund. Sám mladý německý kouč ovládl ligu poprvé.

"Pořád je mi teprve čtyřiatřicet let, všechno se událo strašně rychle. Nebyla to jednoduchá sezona, proto jsem rád, že jsme ji zakončili titulem," připomněl Nagelsmann nedávné překvapivé vypadnutí ve čtvrtfinále Ligy mistrů se španělským Villarrealem.

"Bylo to zklamání, ale o to víc jsme chtěli dotáhnout domácí soutěž do vítězného konce. Právě proto je tenhle tým tak výjimečný," citovala agentura SID kapitána Manuela Neuera.

V zápase Fürth - Leverkusen poslal domácí do vedení v páté minutě Willems, Bayer ale už o deset minut později vedl. Vyrovnání zařídil Schick, jenž v prvním vzájemném utkání v prosinci nasázel čtyři góly. Tentokrát pohotovou patičkou změnil před brankářem Lindem směr míče a poslal ho do sítě. Druhý nejlepší bundesligový střelec se trefil po třech zápasech a poprvé od únorového zranění, které ho vyřadilo na měsíc a půl ze hry.

Rychlý obrat dokonal prvním zásahem v klubu Azmún, jenž vystihl Lindeho rozehrávku a pohodlně zakončil. Po změně stran přidali další góly Paulinho a Palacios. Fürth se po roce vrací do druhé ligy, na barážovou 16. příčku ztrácí nedostižných 11 bodů.

Lipsko ve středu doma vyřadilo po výhře 2:1 Union Berlín v semifinále Německého poháru, dnes se na stejném stadionu role vyměnily. "Rudí býci" přitom po Poulsenově brance vedli ještě v 86. minutě, Michels a Behrens ale výsledek otočili. Lipsko prohrálo po 15 soutěžních zápasech.

Union udržel šesté místo před Kolínem nad Rýnem, který porazil doma 3:1 předposlední Bielefeld. "Kozli" nastříleli tři a více gólů ve třech bundesligových zápasech v řadě poprvé od roku 1992.

Pátý je Freiburg, který remizoval na svém hřišti 3:3 s Mönchengladbachem. Borussia vedla ve 13. minutě o dvě branky, Freiburg ale předvedl velký obrat. Divoký zápas přesto ukončila trefa hostujícího celku, vyrovnání zařídil ve třetí minutě nastavení Stindl.

Německá fotbalová liga - 31. kolo:

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:2 (32. N'Dicka, 66. Kamada - 12. vlastní N'Dicka, 78. Rutter), Freiburg - Mönchengladbach 3:3 (49. Grifo z pen., 61. Günter, 80. Lienhart - 3. Bensebaini z pen., 13. Embolo, 90.+3 Stindl), Fürth - Leverkusen 1:4 (5. Willems - 8. Schick, 18. Azmún, 58. Paulinho, 84. Palacios), Kolín nad Rýnem - Bielefeld 3:1 (3. Uth, 43. Modeste, 86. Thielmann - 33. vlastní Hübers), Lipsko - Union Berlín 1:2 (46. Poulsen - 86. Michel, 89. Behrens), Bayern Mnichov - Dortmund 3:1 (15. Gnabry, 34. Lewandowski, 83. Musiala - 52. Can z pen.).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 31 24 3 4 92:30 75 2. Dortmund 31 20 3 8 77:46 63 3. Leverkusen 31 16 7 8 72:44 55 4. Lipsko 31 16 6 9 66:33 54 5. Freiburg 31 14 10 7 52:37 52 6. Union Berlín 31 14 8 9 42:40 50 7. Kolín nad Rýnem 31 13 10 8 47:45 49 8. Hoffenheim 31 13 7 11 52:47 46 9. Eintracht Frankfurt 31 10 10 11 42:44 40 10. Mohuč 31 11 6 14 43:41 39 11. Mönchengladbach 31 10 8 13 45:58 38 12. Wolfsburg 31 11 4 16 39:51 37 13. Bochum 30 10 6 14 30:43 36 14. Augsburg 30 8 8 14 34:47 32 15. Hertha Berlín 30 8 5 17 32:66 29 16. Stuttgart 30 6 10 14 36:53 28 17. Bielefeld 31 5 11 15 24:49 26 18. Fürth 31 3 8 20 25:76 17