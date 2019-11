Bayern může v prvním zápase s dočasným koučem slavit postup v LM

Praha - Fotbalisty Bayernu Mnichov čeká první zápas po odvolání trenéra Nika Kovače a proti Olympiakosu mohou pod vedením dočasného kouče Hanse-Dietera Flicka oslavit postup do osmifinále Ligy mistrů. V dalších středečních zápasech si může účast v play off zajistit také Paris St. Germain, Manchester City, Juventus a Atlético Madrid.

Bayern vyměnil trenéra po sobotním bundesligovém debaklu 1:5 s Frankfurtem, který byl pro německého šampiona nejvyšší porážkou za posledních deset let. Týmu se dočasně ujal dosavadní asistent Flick a hned s ním může slavit postup.

Zatímco v domácí soutěži Bayern vyhrál jen jedno z posledních čtyř kol, v Lize mistrů je stoprocentní a navíc má se třinácti góly nejlepší útok. "Očekávám, že hráči to vezmou jako impulz a začnou hrát tak, abychom splnili své cíle," prohlásil sportovní ředitel Bayernu Hasan Salihamidžič.

Postup německému celku zajistí vítězství. Pokud by ve druhém utkání skupiny B Tottenham porazil Crvenou zvezdu Bělehrad, stačila by Bayernu i remíza. Kdyby Bayern vyhrál a Tottenham s Crvenou zvezdou remizoval, měl by bavorský celek dvě kola před koncem jistotu postupu z první pozice.

Ve stejné situaci je ve skupině A Paris St. Germain, který čeká zápas s Bruggami. Pařížský celek vyhrál všechny tři dosavadní zápasy, navíc jako jediný v soutěži ještě nedostal gól. Ve druhém duelu se utká Real Madrid s Galatasarayem, který naopak ještě neskóroval.

Bez problémů by si měl ve skupině C zajistit místo v play off Manchester City. Anglický tým se představí na hřišti nováčka z Bergama, kterého v minulém kole doma porazil 5:1. Třemi góly během jedenácti minut se na vítězství podílel Raheem Sterling a postaral se o třetí nejrychlejší hattrick Ligy mistrů. City posune do osmifinále vítězství.

Jasno o obou postupujících může být ve skupině D. Juventusu zajístí účast ve vyřazovacích bojích vítězství na hřiště Lokomotivu Moskva. Výhru "Staré dámy" potřebuje i Atlético Madrid, aby si ziskem tří bodů na stadionu Leverkusenu zajistilo postup.

V dresu Juventusu si může Cristiano Ronaldo připsat 174. start v pohárech a na druhém místě historické tabulky se dotáhnout na bývalého slavného obránce AC Milán Paola Maldiniho. Oba by se dělili o rekord pro hráče z pole, absolutní maximum patří se 188 duely brankáři Porta Ikeru Casillasovi, který strávil většinu kariéry v Realu Madrid.

Zajímavosti před středečními zápasy 4. kola základních skupin LM: -------- Skupina A: Paris St. Germain - Club Bruggy Výkop: středa 6. listopadu 21:00 Rozhodčí: Madden - Stewart, Roome (všichni Skot.) - Attwell (Angl., video) Bilance: 1 1-0-0 (5:0) Zajímavosti: - PSG si výhrou zajistí postup, v případě ztráty Galatasaraye s Realem Madrid ho do osmifinále posune i remíza - PSG v minulém kole Bruggy porazilo 5:0 a Mbappé dal za 23 minut hattrick - pro PSG šlo o vyrovnání nejvyššího vítězství v pohárech - pro Bruggy šlo o první porážku v LM po 6 zápasech ve skupině - PSG jako jediný tým v této sezoně LM ve skupině ještě nedostalo gól Real Madrid - Galatasaray Istanbul Výkop: středa 6. listopadu 21:00 Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Stegemann (všichni Něm., video) Bilance: 8 5-0-3 (22:10) Zajímavosti: - Real vyhrál všechny 3 dosavadní domácí pohárové zápasy s Galatasarayem - Real je vítězem 4 z posledních 6 ročníků LM - v minulé sezoně skončil v osmifinále a poprvé od roku 2010 nedošel minimálně do semifinále - Galatasaray prohrál posledních 5 pohárových zápasů se španělskými soupeři - Galatasaray jako jediný tým v této sezoně LM ve skupině ještě nedal gól Tabulka: 1. Paris St. Germain 3 3 0 0 9:0 9 2. Real Madrid 3 1 1 1 3:5 4 3. Club Bruggy 3 0 2 1 2:7 2 4. Galatasaray Istanbul 3 0 1 2 0:2 1 Skupina B: Bayern Mnichov - Olympiakos Pireus Výkop: středa 6. listopadu 18:55 Rozhodčí: Raczkowski - Obukowicz, Sijeka (všichni Pol.) - Hernández (Šp., video) Bilance: 5 5-0-0 (17:4) Zajímavosti: - Bayernu výhra zajistí postup, pokud Tottenham porazí Crvenou zvezdu Bělehrad, bude mu stačit i remíza - Bayern poprvé povede dosavadní asistent Flick, který v neděli dočasně nahradil kvůli špatným výsledkům odvolaného trenéra Kovače - Bayern od vítězství 7:2 nad Tottenhamem v LM v domácí soutěži vyhrál jen 1 z 4 zápasů (1 remíza, 2 prohry) - v LM je Bayern stoprocentní a se 13 góly má nejlepší útok soutěže - Olympiakos nedal gól ve 3 z posledních 4 pohárových zápasů s Bayernem Crvena zvezda Bělehrad - Tottenham Výkop: středa 6. listopadu 21:00 Rozhodčí: Del Cerro - Yusta, Alonso - Sánchez (všichni Šp., video) Bilance: 3 1-0-2 (1:7) Zajímavosti: - Crvena zvezda vyhrála jen 4 z posledních 19 pohárových zápasů (8 remíz, 7 proher) - Crvena zvezda v pohárech doma prohrála jen 1 z posledních 14 zápasů (7 výher, 6 remíz) - Tottenham v minulé sezoně LM došel až do finále - Tottenham vyhrál jen 1 z posledních 6 soutěžních zápasů (2 remízy, 3 prohry) - Tottenham v minulém kole Crvenou zvezdu rozstřílel 5:0 Tabulka: 1. Bayern Mnichov 3 3 0 0 13:4 9 2. Tottenham 3 1 1 1 9:9 4 3. CZ Bělehrad 3 1 0 2 3:9 3 4. Olympiakos Pireus 3 0 1 2 5:8 1 Skupina C: Dinamo Záhřeb - Šachtar Doněck Výkop: středa 6. listopadu 21:00 Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Dingert (všichni Něm., video) Bilance: 3 0-1-2 (3:7) Zašjímavosti: - Dinamo už 9 pohárových zápasů doma neprohrálo (7 výher, 2 remízy) - Dinamo ještě nikdy v pohárech soupeře z Ukrajiny neporazilo (3 remízy, 8 proher) - Dinamo hraje ve skupině LM posedmé, ale ani jednou nepostoupilo do play off - Doněck vyhrál jen 2 z posledních 10 zápasů v LM (4 remízy, 4 prohry) - Doněck vyhrál jen 3 z posledních 13 zápasů v LM venku (2 remízy, 8 proher) Bergamo - Manchester City Výkop: středa 6. listopadu 21:00 Rozhodčí: Kulbavkov - Žuk, Masljanko (všichni Běl.) - Turpin (Fr., video) Bilance: 1 0-0-1 (1:5) Zajímavosti: - Manchester City si výhrou zajistí postup - Manchester City v minulém kole Bergamo rozstřílel 5:1 - Sterling dal za 11 minut tři góly a zaznamenal třetí nejrychlejší hattrick v historii LM - Bergamo startuje ve skupině LM poprvé - Bergamo prohrálo všechny 3 dosavadní zápasy ve skupině Tabulka: 1. Manchester City 3 3 0 0 10:1 9 2. Dinamo Záhřeb 3 1 1 1 6:4 4 3. Šachtar Doněck 3 1 1 1 4:6 4 4. Bergamo 3 0 0 3 2:11 0 Skupina D: Lokomotiv Moskva - Juventus Turín Výkop: středa 6. listopadu 18:55 Rozhodčí: Buquet - Debart, Pacelli - Millot (všichni Fr., video) Bilance: 3 0-0-3 (1:6) Zajímavosti: - Lokomotiv vyhrál jen 1 z 12 pohárových zápasů s italskými celky (4 remízy, 7 proher) - Juventus posune výhra do osmifinále - Juventus vyhrál jen 3 z posledních 8 zápasů v LM (2 remízy, 3 prohry) - Juventus v pohárech už 4 zápasy venku nevyhrál (2 remízy, 2 prohry) - Ronaldo (Juventus) si může připsat 174. start v pohárech a vyrovnat na druhém místě historického pořadí Paola Maldiniho; víc startů už má jen brankář Iker Casillas Leverkusen - Atlético Madrid Výkop: středa 6. listopadu 21:00 Rozhodčí: Skomina - Prapotnik, Vukan (Slovin.) - Orsato (It., video) Bilance: 7 1-3-3 (5:8) Zajímavosti: - Leverkusen prohrál všechny 3 dosavadní zápasy ve skupině - Leverkusen vyhrál jen 2 z posledních 16 zápasů v LM (8 remíz, 6 proher) - Atlético postoupí do osmifinále, pokud zvítězí a Lokomotiv Moskva prohraje s Juventusem - Atlético prohrálo 3 z posledních 25 zápasů v pohárech (16 výher, 6 remíz) - Atlético si za posledních 10 let zahrálo 2x finále LM a 3x finále EL Tabulka: 1. Juventus Turín 3 2 1 0 7:3 7 2. Atlético Madrid 3 2 1 0 5:2 7 3. Lokomotiv Moskva 3 1 0 2 3:5 3 4. Leverkusen 3 0 0 3 1:6 0