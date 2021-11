Bayern, Juventus a Salcburk si mohou zajistit osmifinále LM

Praha - Fotbalisté Bayernu Mnichov, Juventusu Turín a Salcburku si dnes mohou v případě vítězství ve 4. kole základních skupin Ligy mistrů zajistit bez ohledu na další výsledky postup do osmifinále. Bavorský velkoklub vyzve doma Benficu Lisabon, Juventus přivítá Zenit Petrohrad a Salcburk čeká duel na hřišti Wolfsburgu. Naději na postup se bude snažit dál udržet Barcelona a o důležité body se ve skupině F utkají Atalanta Bergamo s Manchesterem United.

Vítěz Ligy mistrů z roku 2020 Bayern Mnichov dosud neztratil ani bod a se skóre 12:0 má nejlepší bilanci ze všech účastníků. S Benficou neprohrál v soutěžích UEFA ani jeden z dosavadních 11 zápasů a před dvěma týdny ji deklasoval v prvním zápase ve skupině E na jejím hřišti 4:0. Dvě branky vstřelil Leroy Sané. "Benfica má dobrý tým, ale my hrajeme doma a věříme, že to zase zvládneme," uvedl na oficiálním webu bavorského týmu záložník Kingsley Coman.

Bayern naposledy porazil v lize Union Berlín 5:2 a částečně napravil předchozí pohárovou prohru 0:5 s Borussíií Mönchengladbach. Experti v Německu přesto apelují na lepší výkony v obraně. Nejistá je nadále i osobní účast trenéra Juliana Nagelsmanna, jenž měl před prvním duelem s Benficou pozitivní test na koronavirus. V minulých zápasech ho na lavičce zastupoval asistent Dino Topmöller.

"Vyřazení z poháru nás hodně mrzí, protože ta soutěž pro nás hodně znamená. Jsme ale profesionálové a musíme se s tím vyrovnat. Soustředíme se na další zápasy a výzvy. Proti Benfice chceme vyhrát,“ ujistil útočník Thomas Müller. Bayern neprohrál na svém hřišti v základních skupinách Ligy mistrů už 22 zápasů (21-1-0) a vstřelil v nich 69 branek.

Ve druhém duelu skupiny E se Barcelona pokusí znovu porazit Dynamo Kyjev a oživit naději na postup. V prvním utkání ukrajinský celek zdolala 1:0, pak ale v lize nevyhrála tři zápasy po sobě a na neuspokojivé výsledky doplatil trenér Ronald Koeman, který byl odvolán. Mužstvo dočasně vede Sergi Barjuán a v Kyjevě se musí obejít bez zraněného Gerarda Piquého a Sergia Agüera, který měl v posledním ligovém zápase s Alavésem dýchací problémy. "Hráči musejí najít způsob, jakýkoliv způsob, aby tenhle zápas vyhráli," řekl Barjuán.

Bez inkasované branky jde zatím Ligou mistrů Juventus Turín, jenž vede skupinu H s tříbodovým náskokem před Chelsea a o šest bodů před Petrohradem. Právě ruský celek bude nyní hostit, před dvěma týdny jej porazil díky brance Dejana Kulusevského z 86. minuty 1:0. V domácí lize se ale "Stará dáma" dál trápí, prohrála poslední dva zápasy a je až devátá. To úřadující šampion z Chelsea, který se představí na hřišti zatím "nulového" Malmö, je aktuálně s tříbodovým náskokem ve své soutěži první.

V případě triumfu získá jistotu historického postupu do osmifinále dosud neporažený Salcburk, který vede se čtyřbodovým náskokem skupinu G před Sevillou. Na hřišti Wolfsburgu se pokusí navázat na předchozí domácí výhru 3:1, německý celek ale od té doby odvolal trenéra Marka van Bommela a nový kouč Florian Kohfeldt se hned představil víkendovou výhrou v domácí lize na hřišti Leverkusenu 2:0.

"Co se stalo v prvním zápase, je minulost. Jsem si jistý, že narazíme na úplně jiný Wolfsburg. Mají nového trenéra s novými nápady a to nám naši přípravu rozhodně neusnadňuje," varoval trenér rakouského týmu Matthias Jaissle.

Vedení ve skupině F bude hájit Manchester United, který čeká těžký duel na hřišti Bergama. "Rudí ďáblové" před dvěma týdny vyhráli na Old Trafford 3:2 po velkém obratu a třech gólech ve druhé půli. Trenér Ole Gunnar Solskjaer díky víkendové ligové výhře nad Tottenhamem 3:0, která následovala po domácím debaklu 0:5 od Liverpoolu, ustál prvotní tlak na svou pozici, ten by se ale mohl po případném dalším nezdaru obnovit. "Čisté konto, tři góly a tři body... to je naše odpověď, kterou jsme chtěli ukázat," napsal na twitteru po výhře nad "Spurs" obránce Raphaël Varane.

Šanci na postup ve stejné skupině živí také Villarreal, který hostí Young Boys Bern a ztrácí na anglického vicemistra pouze dva body.