Bayern je díky Lewandowského hattricku ve čtvrtfinále LM, dál jde i Liverpool

Praha - Fotbalisté Bayernu Mnichov napravili zaváhání z úvodního duelu osmifinále Ligy mistrů (1:1) a v odvetě deklasovali na svém hřišti Salcburk 7:1. Hattrickem a asistencí přispěl k vítězství Robert Lewandowski, jenž se s 12 góly posunul do čela tabulky střelců. Liverpool doma nestačil 0:1 na Inter Milán, díky triumfu 2:0 v prvním utkání ale rovněž postoupil mezi nejlepších osm celků soutěže.

Do branky Bayernu se po měsíční absenci vrátil uzdravený kapitán Manuel Neuer, jenž 104. startem v Lize mistrů překonal svého předchůdce a klubovou legendu Olivera Kahna.

Vše podstatné se ale odehrálo před brankou Neuerova protějška Philippa Köhna. Už v 11. minutě se Lewandowski elegantně uvolnil ve vápně a Wöber ho nedovoleně poslal k zemi. Třiatřicetiletý kanonýr se z pokutového kopu nezmýlil a takřka stejný scénář včetně faulu rakouského stopera se odehrál o deset minut později, včetně penaltového zakončení k levé tyči.

Hvězdný polský útočník završil třígólové představení v 23. minutě, kdy srazil Köhnův nejistý odkop a pohodlně zakončil. Lewandowski zaznamenal nejrychlejší hattrick od začátku zápasu v historii soutěže. Po půlhodině zvýšil z úhlu Gnabry a v druhé půli přidal dvě trefy Müller a jednu Sané, jenž si připsal i dvě asistence. Za nováčka vyřazovací fáze Ligy mistrů zkorigoval skóre střídající Kjaergaard.

Bayern postoupil mezi nejlepších osm týmů "milionářské soutěže" podesáté z posledních 11 ročníků.

Inter ustál na stadionu Anfield Matipovu hlavičku do břevna i Salahovo zakončení do tyče a v 62. minutě ho poslal do vedení výstavní ranou zpoza vápna Martínez. "Nerazzurri" potřebovali k dorovnání manka z úvodního duelu ještě jednu trefu, pár vteřin po "gólu naděje" ale dostal druhou žlutou kartu Sánchez a italský šampion dohrával o deseti.

Liverpool ve vypjatém závěru už soupeře do větší šance nepustil a zopakoval loňský postup do čtvrtfinále, přišel však o sérii 15 soutěžních utkání bez porážky. Inter vyhrál na ostrovech teprve podruhé z posledních 17 duelů.

Odvetná utkání osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

Bayern Mnichov - Salcburk 7:1 (4:0)

Branky: 12. z pen., 21. z pen a 23. Lewandowski, 54. a 83. Müller, 31. Gnabry, 86. Sané - 71. Kjaergaard. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). Diváci: 25.000. První zápas 1:1, postoupil Bayern.

Bayern: Neuer - Pavard, Süle (66. Nianzou), Hernández (60. Upamecano) - Gnabry (46. Sarr), Kimmich, Musiala (66. Roca), Coman (66. Choupo-Moting) - Müller, Sané - Lewandowski. Trenér: Nagelsmann.

Salcburk: Köhn - Kristensen, Solet (46. Piatkowski), Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara (68. Tijani), Seiwald (46. Sučič) - Aaronson - Adamu (61. Kjaergaard), Adeyemi (62. Šeško). Trenér: Jaissle.

Liverpool - Inter Milán 0:1 (0:0)

Branka: 62. Martínez. Rozhodčí: Mateu Lahoz - Devís, Palomar - Burgos (všichni Šp.). ŽK: Jota, Robertson, Mané - Vidal, Bastoni, Gagliardini. ČK: 63. Sánchez. První zápas 2:0, postoupil Liverpool.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Thiago (65. Keita), Fabinho, Jones (65. Henderson) - Salah, Jota (83. Díaz), Mané. Trenér: Klopp.

Inter: Handanovič - Škriniar, De Vrij (46. D'Ambrosio), Bastoni - Dumfries (75. Darmian), Vidal, Brozovič (75. Gagliardini), Calhanoglu (84. Vecino), Perišič - Martínez (75. Correa), Sánchez. Trenér: Inzaghi.