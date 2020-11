Bayern a Manchester City jsou dalšími osmifinalisty Ligy mistrů

Praha - Fotbalisté Bayernu Mnichov a Manchesteru City jsou dalšími jistými osmifinalisty Ligy mistrů. "Citizens" si postup zajistili výhrou 1:0 na hřišti Olympiakosu Pireus. Úřadující vítěz soutěže Bayern doma porazil Salcburk 3:1, k čemuž mu jedním gólem pomohl Robert Lewandowski. V Lize mistrů dal polský útočník už 71 branek, čímž se v historické tabulce nejlepších střelců vyrovnal na třetím místě Španělu Raúlovi. Před ním jsou už jen Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Na všech osmi stadionech se před zápasy držela minuta ticha za dnes zesnulou fotbalovou legendu Diega Maradonu.

Německý mistr sice před třemi týdny zvítězil v Rakousku 6:2, v domácí odvetě však otevřel skóre až ve 43. minutě, kdy odražený míč dorazil do odkryté branky Lewandowski a vyrovnal Raúlův zápis. V úvodu druhé půle navíc Bayern přidal dva góly, a i když dohrával bez vyloučeného Marka Roky, vedení a tím i postup do osmifinále uhájil.

Bayern, který je s 15 góly nejvíce skórujícím týmem v dosavadním průběhu soutěže, prodloužil sérii 15 výher v Lize mistrů. Ve skupinové fázi trvá jeho neporazitelnost dokonce 20 utkání, naposledy v ní prohrál před více než třemi lety. Ve druhém zápase skupiny A se rozešlo Atlético Madrid s Lokomotivem Moskva bez branek, což udrželo v boji o druhé postupové místo i Salcburk.

Manchesteru City ve skupině C stačila k postupu i remíza, v Pireu ale vyhrál díky gólu ze 36. minuty. Kapitán Sterling přihrál patičkou do ideální střelecké pozice Philu Fodenovi a ten se trefil do odkryté poloviny branky. Dvacetiletý Foden skóroval i ve svém třetím ročníku v Lize mistrů.

Kouč Josep Guardiola postoupil do osmifinále se svými týmy ve všech dvanácti případech. Manchester City prodloužil sérii bez prohry ve skupinové fázi soutěže na 16 zápasů a postupem spolu s Bayernem napodobil Chelsea, Sevillu, Barcelonu a Juventus. Ve druhém zápase skupiny pak Porto vyhrálo 2:0 v Marseille a k postupu mu chybí už jen bod.

K play off nakročili ve skupině B fotbalisté Mönchengladbachu, kteří tři týdny po výhře 6:0 porazili Šachtar Doněck 4:0 i v domácí odvetě. Mönchengladbach, který před třemi týdny v Kyjevě vyhrál první poločas 4:0, opět do úvodního dějství vstoupil ve velkém stylu. V 17. minutě proměnil Lars Stindl penaltu po faulu na Thurama, po půl hodině si na Stindlův rohový kop naskočil Nico Elvedi a hlavičkou na bližší tyč nedal gólmanu Pjatovovi šanci zasáhnout.

V nastavení první půle pak překonal Pjatova povedenými nůžkami Breel Embolo, jenž se ve 23 letech trefil v soutěži už za třetí klub. Konečnou podobu výsledku dal v 77. minutě Oscar Wendt, který stejně jako Elvedi skóroval v soutěži poprvé. Borussia vyhrála domácí zápas Ligy mistrů po pěti letech, kdy dva góly Seville (4:2) dal dnešní střelec Stindl.

Borussia vede skupinu B o bod před Realem Madrid, který zvítězil na hřišti Interu Milán 2:0. Real otevřel skóre už v 7. minutě, když se z penalty trefil Eden Hazard. Belgický záložník vstřelil první gól v soutěži v dresu "Bílého baletu".

Ve 33. minutě zkomplikoval Interu situaci Arturo Vidal, který za protesty kvůli neodpískané penaltě dostal od anglického sudího Taylora dvě žluté karty během deseti sekund. Stal se tak rekordmanem, vyloučen totiž byl v Lize mistrů ve třetím různém klubu. V 59. minutě zvýšil Real vedení po vlastním gólu Hakimiho, díky čemuž vyhrál "Bílý balet" na hřišti Interu poprvé v historii.

Ve skupině D nevyužili šanci postoupit fotbalisté Liverpoolu, kteří doma překvapivě podlehli 0:2 Bergamu a nenavázali na kanonádu 5:0 na hřišti Atalanty. "Reds" vévodí tabulce o dva body před Bergamem a Ajaxem Amsterodam, který zvítězil 3:1 nad Midtjyllandem.

4. kolo základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

--------

Skupina A:

Bayern Mnichov - Salcburk 3:1 (1:0)

Branky: 43. Lewandowski, 52. vlastní Wöber, 68. Sané - 73. Berisha. ČK: 66. Roca (Bayern). Rozhodčí: Grinfeld - Hassan, Jarkoni - Reinshreiber (video, všichni Izr.).

Atlético Madrid - Lokomotiv Moskva 0:0

Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) - Dankert (video, Něm.).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 15:4 12 2. Atlético Madrid 4 1 2 1 4:7 5 3. Lokomotiv Moskva 4 0 3 1 4:5 3 4. Salcburk 4 0 1 3 7:14 1

Skupina B:

Mönchengladbach - Šachtar Doněck 4:0 (3:0)

Branky: 17. Stindl z pen., 34. Elvedi, 45.+1 Embolo, 77. Wendt. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun - Bitigen (video, všichni Tur.).

Inter Milán - Real Madrid 0:2 (0:1)

Branky: 7. Hazard z pen., 59. vlastní Hakimi. ČK: 33. Vidal (Inter). Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.).

Tabulka:

1. Mönchengladbach 4 2 2 0 14:4 8 2. Real Madrid 4 2 1 1 9:7 7 3. Šachtar Doněck 4 1 1 2 3:12 4 4. Inter Milán 4 0 2 2 4:7 2

Skupina C:

Olympiakos Pireus - Manchester City 0:1 (0:1)

Branka: 36. Foden. Rozhodčí: Massa - Meli, Alassio - Irrati (video, všichni It.).

Olympique Marseille - FC Porto 0:2 (0:1)

Branky: 39. Sanusi, 72. Oliveira z pen. ČK: 70. Balerdi - 67. Grujič. Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.) - Martínez Munuera (video, Šp.).

Tabulka:

1. Manchester City 4 4 0 0 10:1 12 2. FC Porto 4 3 0 1 8:3 9 3. Olympiakos Pireus 4 1 0 3 1:6 3 4. Olympique Marseille 4 0 0 4 0:9 0

Skupina D:

Ajax Amsterodam - Midtjylland 3:1 (0:0)

Branky: 47. Gravenberch, 49. Mazraví, 66. Neres - 81. Mabil z pen. ČK: 90.+1 Sviatchenko (Midtjylland). Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin - Meškov (video, všichni Rus.).

Liverpool - Bergamo 0:2 (0:0)

Branky: 60. Iličič, 64. Gosens. Rozhodčí: Del Cerro Grande - Yuste, Alonso Fernandez - Hernández (video, všichni Šp.).

Tabulka:

1. Liverpool 4 3 0 1 8:2 9 2. Ajax Amsterodam 4 2 1 1 7:5 7 3. Bergamo 4 2 1 1 8:7 7 4. Midtjylland 4 0 0 4 2:11 0