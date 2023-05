Baxa, Wintr a Zemanová budou ústavními soudci, Senát je schválil

Praha - Někdejší předseda Nejvyššího správního soudu (NSS) Josef Baxa, profesor ústavního práva Jan Wintr i bývalá prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová budou novými ústavními soudci. Senát dnes jejich nominaci v tajné volbě schválil. Rozhodl tak v souladu s úterním doporučením svého výboru pro lidská práva. Ústavně-právní výbor před týdnem podpořil jen Wintrovu kandidaturu.

Baxa získal v tajné volbě 63 ze 79 odevzdaných hlasů, Wintr 64 hlasů a Zemanová 59 hlasů. Byli prvními třemi kandidáty, které nominoval prezident Petr Pavel. O Baxovi se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, jehož mandát vyprší 6. srpna. Prezident to nepotvrdil, ale ani nedementoval.

Trojice adeptů v patnáctičlenném týmu ústavních soudců obsadí místa po Jaroslavu Fenykovi, Janu Filipovi a Miladě Tomkové, jejichž desetiletý mandát skončil 3. května. Dalšímu ústavnímu soudci Vladimíru Sládečkovi uplyne funkční období 4. června, kandidáta na toto místo prezident zatím neoznámil. Mandát skončí 26. listopadu také Radovanu Suchánkovi.

Třiašedesátiletý Baxa je soudcem od roku 1984. Předsedou NSS byl jmenován hned po jeho ustavení v roce 2003, a to až do září 2018. U Nejvyššího správního soudu nadále působí. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského před jeho odchodem mezi ústavní soudce. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového rámce správního soudnictví. Ve veřejných vystoupeních se Baxa zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy.

Jednapadesátiletá Zemanová je soudkyní od roku 2001, aktuálně působí jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci. Předtím pracovala u Nejvyššího správního soudu a poté u pražského městského soudu. V čele Soudcovské unie stála v letech 2014 až 2020. Zaměřovala se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, na podmínky působení a výběru funkcionářů a na problematiku státní správy soudů. Od Jednoty českých právníků získala medaili za přínos justici. Profesně se zaměřuje mimo jiné na péči o nezletilé a ochranu nezletilých dětí v soudním řízení. Dlouhodobě se věnuje otázkám soudcovské etiky.

Čtyřiačtyřicetiletý Wintr vystudoval souběžně s pražskou právnickou fakultou také historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z práva i z politologie má doktorský titul. V roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR. Je také členem Legislativní rady vlády či Výboru pro práva LGBTI+ lidí Rady vlády pro lidská práva. Wintr působí rovněž v rozkladové komisi Českého statistického úřadu či v Etické komisi Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2017 byl i členem Rady ČTK, které v letech 2014 až 2015 předsedal. Je autorem několika knih, ve kterých se věnuje české parlamentní kultuře nebo principům českého ústavního práva.

Senátoři se přeli kvůli výzvě, aby řekli výhrady k adeptům na ústavní soudce

Za nehoráznost označila senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) výzvu prezidenta Petra Pavla, aby senátoři zveřejnili své případné výhrady ke kandidátům na ústavní soudce. Senátorka ODS a bývalá šéfka Sněmovny Miroslava Němcová naopak uvedla, že senátoři by měli umět své rozhodnutí vysvětlit a unést za něj odpovědnost, za což se postavil i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Uvedli to dnes v debatě před tajnou volbou kandidátů.

"Slova pana prezidenta považuji za naprostou nehoráznost," prohlásila Kovářová k tomu, že Pavel chtěl znát výhrady senátorů ke dvěma ze tří svých adeptů, které senátní ústavně-právní výbor v tajné volbě nepodpořil. "Výslech, kdo, jak a proč hlasoval, je konec demokracie. Je to cesta, jak vystavit šikaně nepohodlné volitele," uvedla. "Tajná volba vysvětlení nepotřebuje," dodala.

Vystrčil senátorčino prohlášení označil za dezinterpretaci. Souhlasil s tím, že tajná volba má ochránit volitele, ale "tajnou volbu nemáme proto, abychom něco nemuseli vysvětlovat." Tato interpretace degraduje tajnou volbu," dodal předseda Senátu. Podle něj by senátoři měli zhodnotit kandidáty z hlediska jejich charakteru, kvality a zákonných předpokladů pro výkon funkce, nikoli podle způsobu nominace. Vystrčil také uvedl, že případný nesouhlas s některým z kandidátů není možné chápat jako nějaký komplot nebo tažení Senátu proti prezidentovi.

Většina senátorů, kteří se do debaty před hlasováním zapojili, prezidentův výběr někdejšího předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy, ústavního právníka Jana Wintra a bývalé prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové ocenila. Nominace byly podle Němcové promyšlené a kandidáti budou "těmi strážci ústavy, jaké si přejeme mít". K rozhodnutí ústavně-právního výboru senátorka uvedla, že důvody pro odmítnutí Baxy a Zemanové nebyly srozumitelně artikulovány, a proto vzbudily různé interpretace.

Předseda klubu SEN 21 Pirátů Václav Láska jako advokát uvedl, že Baxa byl jasný a očekávatelný kandidát a silná osobnost. Zemanová je podle Lásky soudkyně praktička, její rozsudky jsou opravdu precizní, nebála se říct nahlas, že platy soudců nejsou nedotknutelné. Na Wintrovi ocenil nejen to, že se umí dívat na ústavu i novými pohledy, ale i podporu jeho spolukandidátů.

Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý) uvedl, že prezident vybral osobnosti, které jsou schopny jít i proti proudu, s čímž souznila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová (za hnutí Nezávislí). Pirátská senátorka Adéla Šípová označila všechny tři kandidáty za velmi kompetentní a výběr dostatečně pestrý, jmenovitě podpořila Zemanovou.

Hana Kordová Marvanová (ODS) odmítla vykládat nesouhlas výboru s Baxou a Zemanovou jako politický střet Hradu a Senátu a všem třem kandidátům popřála, aby získali senátní souhlas se jmenováním. Senátor STAN David Smoljak uvedl, že Ústavní soud nesmí uspokojovat poptávku politiků, "obzvláště ultrakonzervativních politiků".

Adepti na ústavní soudce slíbili srozumitelnost rozhodování a ochranu hodnot

Baxa a Wintr jako adepti na ústavní soudce slíbili dnes před senátory ochranu ústavních hodnot, stejně jako zdrženlivost a srozumitelnost v rozhodování. Zemanová zdůraznila ve svém vystoupení odpovědnost a pokoru v soudcovském rozhodování.

"Nebudu nikdy mít pocit bezstarostnosti ze získané svobody, mám naopak velkou citlivost pro její omezování a jsem připraven ji kdykoli chránit," řekl Baxa. Podle něj povinností každého soudce je být připraven srozumitelně vysvětlovat své postupy a důvody rozhodnutí. "Jde o předpoklad pro získání a udržení důvěry společnosti, protože soudy bez důvěry jsou zbytečné," uvedl Baxa.

Wintr označil svobodu za hlavní předpoklad důstojného lidského života. "Vždy jsem byl na omezování svobody velmi citlivý," uvedl. Ústavní soud, jako ochránce práv a svobod člověka a občana, má podle něj zasáhnout jen tehdy, "vykročí-li zákonodárce z ústavních mantinelů a nepřiměřeně omezí některé základní právo, případně nějaký jiný důležitý ústavní princip". Soud má být přitom zdrženlivý a nemá se stát tím, kdo podstatně určuje obsah celého zákonodárství.

Wintr také uvedl, že by mu bylo ctí být ústavním soudcem po boku Baxy a Zemanové. "O jejich soudcovských zkušenostech, erudici, nasazení a smyslu pro spravedlnost slýchám po dlouhá léta pochvalná slova," řekl Wintr.

Zemanová podobně jako Baxa označila za důležité, aby soudy a soudci měli důvěru společnosti. "A tu je nemožné získat nebo udržet, pokud by soudnictví působilo dojmem uzavřené soustavy, odcizené občanům a žijícím si vlastním životem," uvedla soudkyně, podle níž ani platy ústavních soudců nemohou být nedotknutelné. "Nikdy jsem nezastávala mechanickou interpretaci právní normy, vycházející bezvýhradně z textu, ale nikdy jsem ani nezastávala aktivistický přístup, vycházející z libovůle soudce. Oba tyto extrémy považuji za vysloveně škodlivé," prohlásila.