Baxa: Při lepší epidemické situaci se musí kultura vracet do normálu

Praha - Nový ministr kultury Martin Baxa (ODS) chce ve vládě usilovat o to, aby se v případě lepší epidemické situace kultura vracela do normálu a vznikl jasný plán jejího fungování. Řekl to na dnešní tiskové konferenci poté, co jej do úřadu uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Baxa považuje za důležité dokončit zákon o veřejných kulturních institucích, novelu autorského zákona či novelu mediálních zákonů. Baxovi dnes předal úřad Lubomír Zaorálek (ČSSD).

S koronavirovou situací podle Baxy souvisí také čerpání peněz z Národního plánu obnovy. Jedním z prvních úkolů bude co nejsmysluplnější využití financí na investice do české kultury i na pomoc kulturním aktérům. Vláda ANO a ČSSD v létě schválila strategii rozvoje kulturních a kreativních odvětví, z Národního plánu obnovy má tato oblast získat přibližně osm miliard z celkových 171 miliard korun určených pro ČR.

Dalším tématem je podle Baxy prezentace kultury při českém předsednictví v Radě EU v druhé polovině příštího roku. Při novelizaci zmíněných zákonů se mimo jiné chce v novele mediálních zákonů zaměřit na změnu způsobu volby do mediálních rad. Zopakoval také to, že se bude zasazovat o růst rozpočtu kultury bez náhrad církvím na jedno procento hrubého domácího produktu (HDP).

Baxa dále řekl, že má v plánu ve větší míře připomínat významné okamžiky českých a československých dějin. Jako příklady uvedl 80 let od operace Anthropoid a od transportů židovských spoluobčanů. Za důležitou pokládá též podporu kulturních a kreativních průmyslů, filmu, počítačových her či designu.

V úvodu tiskové konference Baxa připomněl, že vstupuje do úřadu v den, kdy si Česko připomíná výročí deseti let od úmrtí prezidenta Václava Havla. Byl podle Baxy klíčovou osobností, která formovala českou novodobou historii. Dnes se v Plzni zúčastní čtení Havlových proslovů.

Primátor Baxa už dříve oznámil, že se vzdá místa v čele Plzně, pokud bude ministrem. Je přesvědčen o tom, že funkci ministra a primátora nelze vykonávat současně. Baxa je místopředsedou ODS a krajským zastupitelem.