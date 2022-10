Bavorští policisté kvůli migraci zesílili namátkové kontroly u hranic

Rozvadov (Tachovsko) - Bavorští policisté kvůli rostoucí migraci zesílili namátkové kontroly na pomezí s Českem a Německem. Podle českých řidičů je tam v tomto týdnu víc policejních hlídek. Jejich kontroly jsou namátkové, nevyhnou se jim ani dodávky, autobusy a osobní vozy s německou registrační značkou, zjistila dnes ČTK na hranicích. Četnější kontroly na bavorském pomezí s Českem a Rakouskem jsou i kvůli nebezpečí z Ruska, řekl bavorský ministr vnitra Herrmann.

"Na prvním odpočívadle v Německu stála dvě policejní auta a zhruba deset vyzbrojených policistů v černých oblecích, jako má česká zásahová jednotka. Poté tam přijela ještě policejní dodávka, která jela za německým autobusem, který policisté odklonili na odstavné parkoviště a kontrolovali jeho cestující," popsal situaci na dálničním přechodu Rozvadov-Waidhaus na D5 v Plzeňském kraji na Tachovsku fotoreportér ČTK. Přímo za hranicemi, kde jsou většinou hlídky německé policie, dnes žádná auta nestála.

"Jedná se o intenzivnější kontroly během běžného výkonu služby v souvislosti s tranzitní migrací... nekontrolují hned na hranici, ale ve vnitrozemí v blízké vzdálenosti od hranic, tedy do určitého přesně daného okruhu několika kilometrů v určité výseči," uvedl český policejní zdroj, který nechtěl zveřejnit jméno.

Zesílené hlídky potvrdil ČTK také starosta Všerub na Domažlicku Václav Bernard (STAN). "Už dva dny stojí hlídky na německé straně a namátkově kontrolují automobily. Kontrolují i německá auta," uvedl. Prohlížejí nejen větší vozy, ale i osobní auta.

Bavorsko hájí četnější kontroly na hranicích s Českem i nebezpečím z Ruska

Nejen migranty mířícími do Německa přes Balkán, ale také možným nebezpečím z Ruska zdůvodnil dnes bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann četnější namátkové kontroly na hranicích s Českem a Rakouskem. Přísnější režim v pohraničí začal dnes a platí do odvolání. Výhrady proti kontrolám vyslovil nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt, podle kterého hrozí opětovné rozparcelování srdce Evropy.

"Vzhledem ke složité situaci související s ruskou politikou si nemůžeme dovolit, aby do Evropské unie mohl přicházet tak jednoduše velký počet lidí s nejasnou identitou. A proto bylo opravdu nutné, aby vnější hranice EU byly ještě důsledněji kontrolovány," řekl Herrmann v rozhlasové stanici Deutschlandfunk. Podle ministra je ostraha vnějších hranic evropského bloku nedostatečná. Tím také Herrmann ve čtvrtek vysvětlil, proč nařídil v pohraničí s Českem a Rakouskem intenzivní namátkové kontroly.

Nyní se podle Herrmanna nabízí otázka, do jaké míry jsou lidé převáženi do Evropy běloruskou a ruskou stranou. "A možná úplně s jiným pozadím," řekl bavorský ministr. "I zde potřebujeme přísné kontroly, abychom věděli, kdo do naší země přichází, a abychom znali identitu těchto lidí," uvedl.

Kontroly na společných hranicích dnes ostře kritizoval šéf sudetských Němců Posselt. Ten je označil za odporující Schengenu, tedy prostoru volného pohybu. Poukázal také na to, že Bavorsko, Rakousko a Česko se po pádu železné opony a začlenění do bloku bez vnitřních hraničních kontrol značně sblížily. "Staly se tím, čím v historii bývaly, totiž společným kulturním a životním prostorem," řekl. Berlín, Vídeň a Praha tak podle něj musí zabránit opětovnému rozparcelování "vlasti ve středu Evropy".

Ke kontrolám se uchýlilo i Česko, které dočasně obnovilo ostrahu na hranicích se Slovenskem. Ke stejnému kroku se rozhodlo i Rakousko. V Německu sílí hlasy pro obnovení trvalých kontrol, což ale Berlín zatím neučinil. Bavorsko se proto samo rozhodlo alespoň zesílit namátkové kontroly.

Herrmann uvedl, že Bavorsko pohraničí kontroluje nejen drony s termokamerami, ale také s pomocí vlastní zemské pohraniční policie. V jejích řadách nyní slouží asi 800 lidí, do roku 2025 by jejich počet měl vzrůst na více než tisícovku.

Bavorská pohraniční policie v zásadě nemá žádné zvláštní pravomoci, protože za ostrahu hranic je odpovědná výhradně spolková policie. Bavorský ústavní soud navíc rozhodl, že bavorský sbor zčásti porušuje ústavu, neboť bavorští pohraničníci pracují v rozporu s rozdělením kompetencí v Německu. Vláda bavorského premiéra Markuse Södera ale zdůrazňuje, že zemská pohraniční policie pracuje v součinnosti se spolkovou policií.

Bavorská pohraniční policie v loňském roce podle bavorského ministerstva vnitra zaznamenala 1781 případů nedovoleného vstupu do Bavorska ze zahraničí, což bylo o 37 procent více než o rok dříve. Letos bude bilance zřejmě výrazně vyšší, neboť od ledna do srpna v bavorském pomezí s Českem a Rakouskem bylo zachyceno 1650 takových případů. "Růstový trend bohužel letos pokračuje," řekl Herrmann. Nejčastěji migranti bez potřebných dokladů do Bavorska přicházejí ze Sýrie, Turecka, Moldavska, Albánie a Afghánistánu.