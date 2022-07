Bavorský premiér jede do Prahy, opozice po něm chce rozvoj vztahů s Českem

Mnichov (Bavorsko)/Praha - Bavorský premiér Markus Söder ve čtvrtek navštíví Prahu, kde se sejde s českým ministerským předsedou Petrem Fialou. ČTK to řekl mluvčí české vlády Václav Smolka. Místopředseda bavorského zemského sněmu Markus Rinderspacher z opoziční sociální demokracie (SPD) dnes vyzval konzervativce Södera, aby cestu do Prahy využil ke zlepšení bavorsko-českých vztahů. Söderovi proto navrhl konkrétní témata, o kterých by měl s Fialou jednat. Za klíčové považuje Rinderspacher modernizaci železničního spojení, telekomunikaci, rozvoj přeshraničních iniciativ či debatu o chystaném českém úložišti jaderného odpadu.

"Cesta zemského premiéra Södera přináší několik bodů, o kterých nestačí jen diskutovat, ale je potřeba dospět k řešením," řekl Rinderspacher. "SPD proto navrhla seznam několika témat, který by si Söder měl s sebou do Prahy vzít," uvedl.

Prvním bodem je rychlejší železniční spojení Mnichova a Norimberku s Prahou, které má podle Rinderspachera mimořádný význam. Přímé vlaky mezi českou a bavorskou metropolí jedou okolo pěti hodin a 40 minut a v případě přestupů se cesta blíží k sedmi hodinám. "Trvá to stejně dlouho jako před pádem železné opony. Dalo by se říci, že je to srovnatelné s dobou jízdy za časů císaře," poukázal Rinderspacher na dlouhodobý problém železniční tratě mezi Českem a Bavorskem. "O spolehlivé wi-fi ve vlaku a o spolehlivém mobilním signálu nechci vůbec hovořit," dodal.

Rinderspacher chce proto urychlit budování mobilních sítí páté generace (5G) v bavorsko-českém pohraničí. Navrhuje také klást větší důraz na výuku češtiny v bavorských školách, chce do Bavorska stipendijními programy přilákat více českých vysokoškolských studentů a zřídit bavorsko-český občanský fond, který by podporoval přeshraniční občanské iniciativy, spolky a městská partnerství.

Za důležité téma považuje Rinderspacher i citlivou otázku budoucího českého úložiště jaderného odpadu. Uvedl, že v Česku se debatuje o čtyřech lokalitách. "Tato místa se nacházejí vzdušnou čárou 45 až 150 kilometrů od bavorských hranic. Mělo by v nich být uloženo asi 14.000 tun vysoce radioaktivního materiálu z českých jaderných zařízení," řekl. "Stavba by měla začít v roce 2025, ale máme bohužel od bavorských ministerstev stále nedostatečné odpovědi na naše parlamentní dotazy. Je očividné, že bezprostřední kontakt k tomuto tématu dosud nebyl zajištěn," řekl. Söder by se podle něj měl informovat na nejnovější stav.

Budování úložiště ale nebude tak rychlé, jak Rinderspacher uvedl. Jen výběr místa by měl být potvrzen do roku 2030, s dokončením výstavby se pak počítá do roku 2065.

Rinderspacher by také chtěl, aby Bavorsko v Česku více propagovalo moderní a čisté energetické zdroje. "Praha nevylučuje další budování jaderných elektráren, my sázíme na energetickou revoluci. Bylo by proto dobré, kdybychom právě nyní v době energetického nedostatku a energetické krize mohli naše sousedy přesvědčit o technologiích budoucnosti pro 21. století," řekl.

Německo na cestě k uhlíkové neutralitě podporuje solární a větrné elektrárny, které budou pilířem energetické soběstačnosti země. Na konci roku hodlá uzavřít poslední tři zbývající jaderné elektrárny. Naopak Česko nadále počítá s energií z jádra.