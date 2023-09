Bavorský premiér i přes skandál ponechal Aiwangera ve funkci

Berlín - Bavorský vicepremiér Hubert Aiwanger po skandálu s 35 let starým antisemitským letákem zůstává ve funkci. Dnes to v Mnichově oznámil bavorský premiér Markus Söder. Ke svému rozhodnutí řekl, že se mu nečinilo snadno a že není pochyb, že se Aiwanger jako středoškolák dopustil chyb, rozhodující jsou ale podle něj současné vicepremiérovy postoje. Söder rovněž ujistil, že antisemitismus nemá v Bavorsku místo. Aiwanger je šéfem Svobodných voličů (FW), kteří jsou koaličním partnerem Söderovy Křesťansko-sociální unie (CSU). Obě strany chtějí po říjnových volbách dál společně vládnout.

"Učinil jsem rozhodnutí, které nebylo snadné, věřte mi. Jisté je, že antisemitismus nemá v Bavorsku žádné místo. Bavorsko je baštou proti antisemitismu, za to vám ručím," řekl Söder. Novinářům vysvětlil, že ač se rozhodnutí nemusí líbit každému, snažil se postupovat spravedlivě a neutrálně. "Neřídil jsem se postojem médií," řekl.

"Hubert Aiwanger učinil v mládí vážné chyby. Sám to uznal, omluvil se za ně a distancoval se od nich," řekl Söder s tím, že důležitější než to, jak se člověk choval v 16 letech, je jeho postoj v 52 letech. Za chybné označil také to, jak Aiwanger na počátku na aféru reagoval. Jeho nynější omluvu ale přivítal. "Ano, omluvil se pozdě, ale pro mě to nebylo příliš pozdě," řekl.

Skandál vypukl po zprávě deníku Süddeutsche Zeitung, který Aiwangera označil za autora 35 let starého letáku ke smyšlené soutěži o největšího zrádce národa s nabídkou cen, jako jsou průlet zdarma komínem v Osvětimi a celoživotní pobyt v hromadném hrobě. Deník navíc uvedl, že někteří svědci si pamatují, že Aiwangera v mládí fascinovala osobnost nacistického diktátora Adolfa Hitlera.

Aiwanger, který byl tehdy středoškolák, odmítl, že by leták vytvořil, připustil ale, že se našel u něj ve školní aktovce. K autorství se následně přihlásil Aiwangerův o rok starší bratr Helmut, který to zdůvodnil tím, že byl tehdy naštvaný, neboť ve škole propadal. Vicepremiér podobně jako Söder označil leták za nechutný.

Söder kvůli aféře svolal mimořádné zasedání koaličního výboru Svobodných voličů a CSU, po kterém musel Aiwanger ještě dodatečně písemně odpovědět na 25 otázek. Oba politici s dalšími stranickými činiteli se pak v sobotu kvůli kauze setkali. Söder nyní v reakci na schůzky a Aiwangerovy odpovědi rozhodl, že vicepremiéra ponechá ve funkci.

V neděli 8. října se v Bavorsku konají zemské volby, ze kterých vzejde nová vláda. V průzkumech je jasným favoritem Söderova CSU, která se ale neobejde bez koaličního partnera. CSU a FW chtějí v současné koalici pokračovat. Mnoho jiných koaličních možností Söder nemá, neboť sestavení vlády se Zelenými a také s populistickou až krajně pravicovou Alternativou pro Německo (AfD) předem odmítl.