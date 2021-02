Bavorsko zpřísňuje opatření pro pendlery z ČR, nevyloučilo uzávěru hranic

Berlín - Bavorské příhraniční okresy Tirschenreuth, Cham a Neustadt an der Waldnaab od čtvrtka zpřísňují podmínky pro české pendlery, důvodem je epidemická situace v České republice. Okresy ve svém nařízení rozhodly, že pendleři mohou jet jen přímou cestou do práce a bez zastávky a poté se ihned vrátit do Česka. Bavorský premiér Markus Söder nevyloučil možnost uzavření hranice s Českem, pokud neprodlouží nouzová opatření zavedená kvůli koronaviru.

Nařízení začíná platit od půlnoci v noci na čtvrtek. Okresní nařízení umožňuje pendlerům opustit pracoviště jen z pracovních důvodů nebo kvůli testu na koronavirus.

Zpřísněné opatření se týká i obyvatel zmíněných tří okresů, kteří dojíždí za prací do Česka. Ti své domovy po návratu z Česka smějí opustit jen ze závažných důvodů.

Zaměstnavatelé, u kterých pracuje více než pět lidí z vysoce rizikových oblastí, tedy i z Česka, musí vypracovat zvláštní hygienický a preventivní koncept. Ten by měl obsahovat minimální rozestupy mezi pracovníky, povinnost nosit roušky či pravidlo sestavovat směny tak, aby se v nich potkávali pokud možno vždy stejní lidé.

Německo kvůli vysokým počtům nových výskytů koronaviru za posledních sedm dní považuje Českou republiku od 24. ledna za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Do té doby bylo Česko označováno "jen" jako rizikové. Berlín prozatím Česko nehodnotí jako oblast s výskytem mutací koronaviru, které jsou považovány za nebezpečné. Německo má podle Institutu Roberta Kocha 68 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období, Česko pak podle portálu corona-in-zahlen.de takřka 473.

Trojice zmíněných bavorských okresů má sedmidenní incidenci oproti celoněmeckému průměru výrazně vyšší. Tirschenreuth vykazuje hodnotu 383, Cham zhruba 95 a Neustadt an der Waldnaab takřka 122.

Bavorský premiér nevyloučil uzávěru hranic s ČR

Bavorský premiér Markus Söder nevyloučil možnost uzavření hranice s Českem, pokud neprodlouží nouzová opatření zavedená kvůli koronaviru. Söder to řekl večer v televizi ZDF s tím, že pak by musela být Česká republika považována za oblast s výskytem mutací.

"Pokud nebude Česko schopné prodloužit svá nouzová opatření, pak musí být jasné, že z něj bude oblast s mutacemi, a bude třeba mluvit o uzavření hranice," cituje agentura DPA Södera. To by podle něj znamenalo, že by lidé z Česka do Bavorska prakticky nemohli jezdit. Nyní mohou přes hranici jen ti, kdo v této spolkové zemi pracují. Od čtvrtka ovšem pendleři pracující ve třech příhraničních bavorských okresech budou smět jezdit jen přímou cestou do zaměstnání a poté se ihned vrátit do Česka. Nebudou smět nikde zastavovat.

Söder upozornil, že to samé jako pro Česko platí i pro Rakousko.

Vláda českého premiéra Andreje Babiše žádá poslaneckou sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru. Podporu pro to však zatím mezi poslanci nenašel.