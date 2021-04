Bavorsko se podle premiéra Södera dohodlo s Ruskem na výrobě Sputniku V

Berlín - Bavorsko se s Ruskem předběžně dohodlo na výrobě vakcíny Sputnik V proti nemoci covid-19 v bavorském Illertissenu. Dnes to na tiskové konferenci oznámil bavorský premiér Markus Söder. Za podmínku použití tohoto preparátu v Bavorsku označil jeho schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), nebo příslušnými německými úřady. V takovém případě by Bavorsko mohlo ještě v červenci získat zhruba 2,5 milionu dávek Sputniku.

"Chci něco říci k tématu Sputnik V. Máme s příslušnou institucí ruské vlády ujednání, že by se tato vakcína měla vyrábět v Illertissenu. Stanovili jsme také, že bychom ji mohli dovážet," řekl Söder. "Podmínkou ale samozřejmě je, že bude schválena evropskou lékovou agenturou nebo podobným úřadem," dodal. Söder na tiskové konferenci ocenil vysokou účinnost Sputniku proti rozvinutí těžkému průběhu infekce.

Bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek chce podle Södera ještě dnes se zařízením v Illertissenu uzavřít předběžnou dohodu o dodávkách Sputniku. "Je to asi 2,5 milionu dávek," uvedl bavorský premiér.

Holetschek k dohodě řekl, že ho těší. Dodal ale, že s dávkami Sputniku je možné počítat až v průběhu roku, pokud tuto vakcínu EU, nebo samo Německo schválí.

Zatím není znám termín, kdy by zařízení v Illertissenu patřící společnosti R-Pharm mohlo s produkcí Sputniku začít. Podle nedávného prohlášení člena vedení společnosti Alexandra Bykova by to mohlo být v červnu, případně v červenci. Této firmě, o které se v Německu hovoří i v souvislosti s přípravou preparátu společnosti AstraZeneca, ale podle německých médií stále chybí řada povolení. Bavorské ministerstvo zdravotnictví v polovině března uvedlo, že R-Pharm do vybudování výrobní kapacity v Illertissenu investuje přes 30 milionů eur (777 milionů korun).

Sputnik V v Evropské unii zatím schválen není, o jeho povolení ale lékovou agenturu EMA požádala německá firma R-Pharm Germany, která je součástí ruské společnosti R-Pharm. Tato společnost vakcínu vyvinutou ruským ústavem Nikolaje Gamaleji vyrábí. Z vlastního rozhodnutí používá z unijních zemí ruskou vakcínu jen Maďarsko.