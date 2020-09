Bavorsko nechce uzavírat hranice i přes šíření viru v ČR

Berlín - Bavorský premiér Markus Söder odmítá kvůli pandemii nemoci covid-19 uzavírat hranice. Prohlásil to na tiskové konferenci po dnešním jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a premiéry dalších německých spolkových zemí. Söder při této příležitosti zmínil, že Bavorsko sousedí s Českou republikou, kde se koronavirus šíří rychlostí exploze.

"V Česku jsou extrémně vysoká čísla, právě explodují, jsou vyšší než v březnu či dubnu," řekl Söder. Uvedl rovněž, že vedle Česka, které Německo považuje za epidemicky rizikovou oblast, sousedí Bavorsko i s Rakouskem. Část Rakouska včetně Tyrolska, které má s Bavorskem společnou hranici, označilo Německo rovněž za rizikovou. Hranice ale bavorský premiér zavřít nechce. "Prioritou je nechat otevřené hranice," řekl Söder.

Otázce pendlerů, kteří za zaměstnáním jezdí přes hranice, se chce Německo podle Södera ještě věnovat. "Tématu hranic, překračování hranic a přeshraničních pendlerů se chceme znovu věnovat, abychom věděli, jak postupovat," řekl šéf bavorské vlády. V této souvislosti zmínil i možnosti rozšířené strategie testování.

Pendleři z rizikových oblastí, kteří jezdí do Německa za prací, mají nadále výjimky z karanténních opatření. Pokud by výjimky byly pro pendlery omezeny, dotklo by se to podle Asociace pendlerů České republiky asi 60.000 lidí, kteří z Česka do Německa za prací dojíždějí.

K rizikovým oblastem Merkelová uvedla, že nelze doporučit, aby do nich Němci jezdili na dovolenou. To je nyní v Německu aktuální téma, protože školákům brzy začnou podzimní prázdniny. "Dá se dobře cestovat po Německu," uvedla kancléřka. Zmínila také, že i tak v Evropě zůstávají oblasti, kde se daří nákazu daří zadržovat. Jako příklad uvedla Itálii. "Moje doporučení ale je chovat se velmi obezřetně" zdůraznila.

Merkelová chce udržet ekonomiku v chodu, omezí se oslavy

Udržení ekonomiky v chodu a zachování otevřených škol a školek je německou prioritou v době pandemie nemoci covid-19. Po jednání s premiéry německých spolkových zemí to prohlásila Merkelová. Oznámila rovněž, že pokud se v některé oblasti země zrychlí šíření koronaviru, budou omezeny oslavy ve veřejných a pronajatých prostorách, pro ty v soukromí bude platit naléhavé doporučení.

"Chceme fungující ekonomiku, chceme, aby děti mohly chodit do škol a školek," řekla na tiskové konferenci Merkelová. "To je pro mě nejdůležitější věc," uvedla. V případě nákazy ve školách nebudou uzavírány celé budovy, ale jen třídy, jako je tomu nyní.

Za důležité označila pokračovat ve stávajících opatřeních, jako je nošení roušek a dodržování odstupu. Jako další doporučení označila větrání. "Zní to možná úsměvně, ale je to jedno z nejlevnějších a nejúčinnějších opatření," uvedla. Zmínila rovněž, že vláda chce podpořit rekonstrukci a úpravu vzduchotechnických zařízení.

Novým opatřením bude pokuta nejméně 50 eur (1360 Kč) za to, když lidé například v restauracích nebudou vyplňovat pravdivé osobní údaje. Jak takové pravidlo bude vymáháno, není jasné. Německá média poukazují na to, že bude nutné nejdříve identifikovat člověka, který záznam o návštěvě špatně vyplní. Tyto formuláře Němci vyplňují například v restauracích, aby bylo možné v případě nákazy dohledat kontakty. Již dříve média informovala o nešvaru, kdy lidé záměrně udávají vymyšlená jména či se podepisují jako filmoví hrdinové.

Nově budou omezeny oslavy ve veřejných či pronajatých prostorách na maximálně 50 účastníků, pokud daná německá oblast za posledních sedm dní zaznamená více než 35 nových případů nákazy na 100.000 obyvatel. V případě akcí v soukromí bude platit pouze doporučení, na omezení se spolková země se spolkovými zeměmi nedohodla.