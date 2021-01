Bavorsko je připraveno část testů pro české pendlery hradit

Zhruba 150 českých pendlerů jezdících za prací do Německa se 12. října 2020 nechalo zdarma testovat na covid-19 na hraničním přechodu Bayerisch Eisenstein (Bavorská Železná Ruda) na Klatovsku u Železné Rudy.

Plzeň - Bavorsko je připraveno nad rámec jednoho testu týdně v Česku další testy českým pracovníkům hradit. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo zahraničí. Německo bude od neděle považovat ČR za epidemicky vysoce rizikovou oblast. ČTK se to dnes dozvěděla z diplomatických zdrojů. Zatímco Sasko přistoupí ke kompromisu v podobě dvou povinných testů na koronavirus pro přeshraniční pracovníky týdně, Bavorsko se chce vydat přísnější cestou - vyžadovat bude zřejmě rozbory každých 48 hodin.

O zařazení na seznam vysoce rizikových oblastí rozhoduje v Německu grémium ministerstev zdravotnictví, zahraničí a vnitra, rozhodnutí pak vyhlašuje Institut Roberta Kocha (RKI), který seznam spravuje. Česko bude na seznam zařazeno zřejmě až v pátek, a ne už dnes, jak některé informace původně naznačovaly. Účinnost nového hodnocení Česka ale vstoupí v platnost od půlnoci ze soboty na neděli.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Shodli se na tom, že uzavření hranic mezi Českou republikou a Německem pro pendlery by nebylo dobré. Babiš tehdy uvedl, že řešením by mohly být dva testy na koronavirus týdně, přičemž jeden by finančně pokrylo Česko, druhý Německo.

Výjimku, podle které by stačily dva testy týdně, jednotlivé spolkové země mohou, ale nemusí přijmout. "Sasko tuto možnost využije. Bavorsko zřejmě nikoliv, ale je připraveno nad rámec jednoho testu týdně v ČR další testy českým pracovníkům hradit. Věříme, že tímto zpřísněním nenastanou nepřiměřené komplikace ani českým pendlerům, ani německým firmám, nemocnicím nebo sociálním zařízením," uvedlo dnes ministerstvo zahraničí.

Německo od září považuje Česko za rizikové, nyní však Česko vstoupí do kategorie vysoce rizikové oblasti. Kritériem pro takové označení je buď rozšířený výskyt mutací koronaviru považovaných za nebezpečné, nebo více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období. A právě tento limit případů Česko výrazně překračuje.

Podle aktuálních dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), která jsou z prvních dvou týdnů letošního roku, má Česko v průměru za 14 dní 1362 nakažených na 100.000 obyvatel, což orientačně znamená 681 týdně. Německo má podle RKI 119 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní.

Pendleři: Když Bavorsko nařídí testy každé 2 dny, končí příhraničí

Nařídí-li Bavorsko českým pendlerům povinné testy na covid-19 co 48 hodin, zkolabuje české i německé příhraničí. Pro tří- a čtyřsměnný provoz to znamená testy čtyřikrát týdně, což je nemožné, řekla ČTK prezidentka Asociace pendlerů ČR Zuzana Vintrová. Podle zjištění ČTK z diplomatických zdrojů bude Německo od neděle považovat sousední Česko za epidemicky vysoce rizikovou oblast. Sasko bude žádat týdně dva povinné testy na koronavirus pro přeshraniční pracovníky, Bavorsko bude zřejmě vyžadovat rozbory každých 48 hodin.

Vintrová řekla ČTK, že se z dnešní informace z Berlína zhroutila. "Tady jde o 60.000 občanů Česka, kterým budeme čtyřikrát týdně zasahovat do nosohltanu nebo do krku," podotkla. Odhadla, že pendleři nikam nepojedou a začnou marodit, čímž zkolabuje celé příhraničí, kde Češi tvoří významnou pracovní sílu.

Celé příhraničí Bavorska i ČR jsou podle Vintrové pendleři. "Na bavorské straně zkolabuje celý systém, protože naši lidé jim tam obsluhují příhraniční fabriky a nemocnice. Uvědomují si vůbec, že jim tam posíláme kompletní vystudovaný zdravotnický personál a lidi, kteří se jim starají o babičky a dědečky? Přitom my je teď potřebujeme nejvíce," uvedla.

"Celý rok tady podstupují šarádu s hranicemi. Přitom tam jezdí do práce. A každý týden sdělujete lidem nová nařízení, Rakousko takové restrikce nemá. Pendleři i jejich rodiny už jsou úplně vyčerpaní. Od 15. ledna mají znovu povinnost testovat se. A neuplyne ani týden a už mají mít testy každých 48 hodin," uvedla.

Podle Vintrové není zatím jasné, zda by museli mít testy také lidé, kteří covid-19 prodělali, a zda je budou muset mít i Češi, kteří zůstávají v Bavorsku celý pracovní týden. ČR drží závazek, že uhradí jeden test týdně, ostatní by tedy museli platit Němci.