Bavorsko a Česko prohloubí bezpečnostní spolupráci, řekl bavorský ministr vnitra

Mnichov (Německo) - Bavorsko a Česká republika prohloubí bezpečnostní a záchranářskou spolupráci. Po dnešním jednání s českým ministrem vnitra Vítem Rakušanem v Mnichově to řekl jeho bavorský kolega Joachim Herrmann. Za rostoucí problém označil Herrmann nelegální migraci, proto považuje za důležité využít českého předsednictví v Evropské unii a pokročit v reformě evropského azylového systému.

"Bavorsko a Česko budou těsněji spolupracovat v oblastech vnitřní bezpečnosti a také v záchranářství a ochraně před katastrofami," řekl Herrmann. "Obzvláště důležitá byla pro mého českého kolegu a mě také debata o aktuální imigrační situaci. Počet žadatelů o azyl v Bavorsku v letošním roce je nejvyšší od roku 2016 a na rekordní úrovni je i v Česku," dodal.

Do Německa za první půlrok vstoupilo bez potřebných dokladů podle spolkového ministerstva vnitra nejméně 36.100 lidí. Počet takových migrantů se každý měsíc zvyšuje, v lednu jich bylo 4400 a v červenci 6900.

Německé policejní odbory DPolG uvádějí, že problematická se stává hranice s Českou republikou, přes kterou nyní vede takzvaná balkánská migrační trasa, aby se migranti vyhnuli kontrolám na rakousko-maďarské hranici a na pomezí Německa s Rakouskem. Podle odborů letos v červnu spolková policie zaznamenala 2000 případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Německa, což označuje za meziroční nárůst o 140 procent. Odbory DPolG v tiskovém prohlášení poznamenaly, že v srpnu už to bylo 3000 případů, a to jen na sasko-české hranici.

Šéf DPolG Heiko Teggatz vyzval spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou, aby kvůli zhoršující se migrační situaci trvalou ostrahu hranic s Českem obnovila. Takový krok sice spolkové ministerstvo vnitra neplánuje, nevylučuje ale častější namátkové kontroly.

Bavorské ministerstvo vnitra uvedlo, že k 31. srpnu eviduje 14.604 žádostí o azyl, což je proti loňskému stavu nárůst o 23 procent. "Zásadní význam proto má to, aby reforma společného azylového systému pokročila, a omezil se tak počet uprchlíků," řekl Herrmann. Poukázal v této souvislosti na to, že Evropské unii nyní do konce roku předsedá Česká republika.

Herrmann považuje v reformě za důležité posílení ochrany vnějších hranic Evropské unie, spravedlivé přerozdělování běženců, posílení repatriační politiky EU a zabránění takzvané druhotné migrace v rámci Evropy.