Berlín - Silné otřesy na bavorské politické scéně způsobily nedělní zemské volby. Dvojice dlouhodobě nejsilnějších stran - Křesťanskosociální unie (CSU) a sociální demokracie (SPD) - při nich výrazně oslabila a dosáhla nejhorších výsledků za řadu desetiletí. Radovat se naopak mohou Zelení, kteří se stali druhou nejsilnější stranou, a protestní Alternativa pro Německo (AfD), která poprvé vstoupila do bavorského parlamentu. Přes všechny změny bude nakonec vládu podle všeho znovu sestavovat CSU, zřejmě spolu se Svobodnými voliči (FW).

CSU, která desetiletí dominuje politice největší spolkové země a staví téměř bez výjimky jednobarevné vlády, sice s odhadovaným ziskem 37,3 procenta hlasování s přehledem vyhrála, dopadla ale nejhůře od roku 1950. Představitelé strany, která je zastoupena také v celoněmecké vládě, proto hovoří o hořkém a bolestivém výsledku. Předseda CSU a ministr vnitra Horst Seehofer, který je podle voličů nejvíce zodpovědný za současný stav bavorské strany, zatím rezignovat nehodlá. Podle pozorovatelů ale není vyloučené, že ho k tomu spolustraníci v příštích dnech donutí.

Křesťanskosociální unie, které zřejmě nepomohla její migrační politika ani relativní neobliba bavorského premiéra Markuse Södera, podle veřejnoprávní televize ARD výrazně ztratila ve velkých městech a přišla o zhruba 180.000 voličů ve prospěch Zelených a také AfD. Dalších 170.000 hlasujících přešlo ke Svobodným voličům. Ještě většímu propadu CSU zabránilo to, že dokázala získat hlasy 100.000 voličů SPD.

Právě sociální demokraté jsou druhým velkým poraženým voleb. Nejstarší německá demokratická strana přišla o víc než polovinu procentních bodů, když ji podle odhadů kombinovaných s průběžnými výsledky podpořilo jen 9,6 procenta voličů. Pro SPD, která výrazně oslabuje v celém Německu, je to nejhorší výsledek v Bavorsku od druhé světové války. Není vyloučené, že vyústí ve větší tlak straníků na to, aby SPD opustila berlínskou vládu velké koalice s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové (CDU). Šéfka SPD Andrea Nahlesová koneckonců poznamenala, že se něco musí změnit.

Na rozdíl od CSU a SPD mohou slavit Zelení, kteří se 17,7 procenta pod odhadů dosáhli na svůj nejlepší výsledek v Bavorsku, kde dosud nikdy nepřekonali ani hranici deseti procent. Proevropská a migraci otevřená strana ovládla všechna bavorská města nad 100.000 obyvatel, když v nich podle listu Süddeutsche Zeitung získala v průměru 30 procent hlasů.

Za úspěšné může hlasování považovat také AfD, která ještě před pěti lety ve spolkové zemi sousedící s Českem vůbec nekandidovala a letos přebírala voliče všem ostatním stranám. Díky zisku 10,3 procenta bude zastoupena už v 15 ze 16 zemských parlamentů. Za dva týdny by se přitom měla dostat i do toho posledního v Hesensku. Podle šéfky poslanců AfD ve Spolkovém sněmu Alice Weidelové by se kvůli dalšímu oslabování stran celoněmecké koalice měly uskutečnit nové volby.

Třetí nejsilnější stranou v Bavorsku jsou Svobodní voliči, kteří si přišli na 11,5 procenta. Navíc se poprvé mohou stát součástí vlády. S koalicí CSU a Svobodných voličů podle svých prohlášení počítají zástupci obou stran. Šestici stran v bavorském parlamentu by měli uzavřít svobodní demokraté (FDP) s přibližně pěti procenty hlasů.