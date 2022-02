Bavorské skiareály za hranicí, kam jezdí hodně Čechů, hlásí výborné podmínky

Železná Ruda (Klatovsko)/Bodenmais (Německo) - Největší bavorský skiareál Velký Javor u Železné Rudy, kde v zimě tvoří téměř polovinu návštěvníků Češi, předpokládá zachování provozu minimálně do konce března a zřejmě i v prvních týdnech v dubnu. Výborné podmínky pro lyžování nabízí také Geisskopf, další Čechy oblíbené středisko, čtvrt hodiny cesty od příhraničního Regenu, a také hora Silberberg v Bodenmaisu. V Bretterschachtenu u Javoru je upraveno 114 kilometrů běžeckých tras. ČTK to dnes řekli manažeři areálů.

"Máme ideální podmínky, sněhu je dost, sjezdovky jsou perfektně upravené," řekl manažer Velkého Javoru Andreas Stadler. Areál na svazích nejvyšší hory Bavorského lesa, kde lanovky končí na úrovni 1400 metrů nad mořem, je určený pro rekreační i náročnější lyžaře a snowboardisty a také pro rodiny s dětmi. Pro dospělé stále platí pravidlo 2G, tedy prokázání se certifikátem o prodělaném covidu-19 nebo o očkování proti této nemoci. "Děti do 15 let se nemusí prokazovat žádným dokladem o bezinfekčnosti a u dětí od 15 do 18 let stačí potvrzení o tom, že chodí do školy," uvedl Stadler. Pod sjezdovkami jsou stovky parkovacích míst, lyžaři se skipasem platí za parkování za den dvě eura (zhruba 29 Kč). Ceny skipasů a lyžařských škol jsou na webu areálu.

V plném provozu je také menší lyžařský areál Geisskopf s výškou vrcholu 1097 metrů. "Pro lyžaře máme devět upravených sjezdovek, otevřená je zimní bobová dráha a několik tras pro běžkaře," uvedl šéf provozu Alexander Achatz. V provozu je zde sedačková lanovka a sedm vleků, z nichž tři jsou pro začátečníky. Další informace jsou na webových stránkách. Lyžovat lze také v městečku Bodenmais na hoře Silberberg. "Je rájem hlavně pro děti, v lyžařském parku je i kouzelný koberec, lyžařský kolotoč a samostatný dětský vlek," řekl Tobias Wolf z marketingu firmy Bodenmais Turismus. Na kopci jsou podle něj kvalitní podmínky i pro dospělé lyžaře a snowboardisty.

Pro běžkaře je podle Wolfa nejlepší středisko Bretterschachten nedaleko Velkého Javoru, kde je 114 kilometrů upravených tras na klasiku i bruslení. "Bavorský les je často přirovnáván ke Kanadě. Mnohem bližší je ale srovnání se Skandinávií," uvedl. Běžkaři můžou vyrazit i na 30 kilometrů dlouhou vysokohorskou trasu přes chatu Chamer Hütte pod Malým Javorem a Schareben do Ecku. "Jsou tam dlouhá stoupání, velké sjezdy i rovinaté pasáže," popsal Wolf. Aktuální stav stop lze sledovat na webu.

Skialpinisté mohou vystoupat na Velký Javor, odkud sjedou osm kilometrů kolem Chamer Hütte až do Bodenmaisu, kde je 80 km značených a udržovaných zimních turistických cest a značené stezky pro sněžnice, které vedou kolem rezervací na vrcholy Bavorského lesa. Popisy pěších tras jsou na webu a stezek pro sněžnice na dalších stránkách.

Středisko Bodenmais s 3500 obyvateli je podle Wolfa velmi oblíbené Čechy, kteří tam mají byty anebo tam jezdí za turistikou, lázněmi, lyžováním a do wellness hotelů i na pivní koupele. Za rok tam přijede až 800.000 hostů. "Každý, kdo přenocuje u vybraných hostitelů, dostane vlastní kartu aktivCARD Bavorský les na spoustu atraktivních služeb zdarma," dodal Wolf. Získá také slevy na sportovní a turistické akce, vleky, bazény a muzea.

Propagaci regionu bavorského příhraničí zajišťuje v Plzeňském kraji Informační centrum Bavorsko-Čechy na plzeňském náměstí, které denně poskytuje informace, kontakty, mapy nebo brožury. Hodně tipů najdou lidé také na jeho webu.