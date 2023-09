Bavorská tajná služba může sledovat celou bavorskou pobočku AfD

Berlín - Bavorská tajná služba může sledovat celou bavorskou pobočku populistické až krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD), a to za použití nejen veřejných zdrojů, ale také zpravodajských prostředků. Dnes to oznámil bavorský správní soudní dvůr, který rozhodl ve zrychleném řízení. Proti verdiktu se není možné odvolat. Německá média se shodují, že pro AfD je to značná rána, neboť v Bavorsku se za tři týdny konají zemské volby.

Bavorský zemský úřad pro ochranu ústavy (LfV), jak se bavorská kontrarozvědka jmenuje, se již loni rozhodl celou bavorskou pobočku AfD sledovat. Proti tomu se strana ohradila žalobou. Letos v dubnu správní soud žalobu zamítl, proto se AfD obrátila na správní soudní dvůr, který postoj tajné služby podpořil. "LfV oprávněně vychází z toho, že existují skutečné indicie protiústavních snah AfD jako celé strany," uvedl soudní dvůr.

Šéf bavorské pobočky AfD Stephan Protschka řekl bavorské veřejnoprávní televizi BR, že rozhodnutí soudu bere na vědomí a že celou věc vnímá s klidem. Dodal, že AfD je jedinou skutečně demokratickou stranou v Německu a že nezakazuje žádný názor.

O AfD se zajímá také Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV), což je německá civilní kontrarozvědka, a rovněž tajné služby v několika dalších spolkových zemích. Kontrarozvědka v oficiální statistice započítává členy strany jako přívržence krajní pravice. V hledáčku tajných služeb je i mládežnická organizace AfD.

V Bavorsku se v neděli 8. října konají volby do zemského sněmu, ve kterých je jasným favoritem Křesťansko-sociální unie (CSU) premiéra Markuse Södera. AfD by podle průzkumů mohla získat okolo 14 procent hlasů, což by bylo o čtyři procentní body více než ve volbách před pěti lety.

V Pasově AfD v rámci kampaně vyvěsila plakáty s heslem Vše pro Německo (Alles für Deutschland). Toto spojení je v Německu zakázané, protože ho používaly úderné oddíly SA zřízené nacistickou stranou NSDAP. Podobně se zákazy vztahují mimo jiné na nacistické pozdravy Heil Hitler nebo Sieg Heil. Plakáty odstranila policie a AfD k nim uvedla, že nebyly stranou schválené, takže odpovědnost nese konkrétní kandidát.