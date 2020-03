Bavorská lékařka pracující v Nýrsku má problémy přejíždět hranice

Nýrsko (Klatovsko) - Lékařka z bavorského Neukirchenu, která zajišťuje péči pro tisíce obyvatel Nýrska a okolí, má problémy s každodenním přejezdem hranic. Pošumavské město, které má dva lékaře v důchodovém věku, ji získalo v únoru po dlouhém hledání, teď se obává, aby o ni nepřišlo. "Dnes ráno do Nýrska ještě přijela a doufám, že ji odpoledne pustí domů," řekl ČTK starosta Miloslav Rubáš (Volba pro Nýrsko a spádové obce). Podle něj je od středečního odpoledne zatím výklad takový, že čeští lékaři mohou jezdit za prací do SRN, ale o německých lékařích pracujících v Německu se vůbec nehovoří.

Ode dneška musí čeští pendleři, tedy lidé dojíždějící každodenně do zaměstnání za hranice, buď přestat v cizině pracovat, nebo si tam zajistit také ubytování a domů se dočasně nevracet. Po návratu budou muset absolvovat čtrnáctidenní karanténu.

"Skončila tu obvodní lékařka a my jsme sehnali doktorku, která bydlí pět kilometrů od hranic v Neukirchenu a dojíždí sem jako pendler. A máme s tím obrovské problémy, abychom ji vůbec nějaké potvrzení zajistili," řekl Rubáš. Jde o obvodní lékařku pro dospělé, pokud by ve městě musel jeden z lékařů-seniorů do karantény, byla by to pro Nýrsko a okolí neřešitelná situace. "Měli bychom tu dva lékaře na obvod, který čítá s okolními obcemi 5000 lidí," uvedl.

"Tři dny se řešilo, že sem nebude smět. Pak se zas někdo vyspí a řekne, že se jezdit může, informace by měly mít kontinuitu," uvedl starosta. Do středečního odpoledne, dokud představitelé Německa a Rakouska telefonicky nehovořili s českými, byly podle Rubáše zakázány i každodenní přejezdy zdravotníků z ČR do Německa. "Mám souseda doktora, který včera (ve středu) řekl v bavorské nemocnici, že tam tři týdny nebude smět, ale večer dostal informaci, že dnes opět může vyjet a odjel," uvedl starosta.

Lékařku, která dojíždí do Nýrska ordinovat každý den, sehnalo město po dlouhé době na inzerát. Městu pomohla také její kamarádka z Eschlkamu, která Nýrsko zná. "Jsme s ní velmi spokojeni," uvedl starosta. Považuje to za úspěch, protože také v bavorském příhraničí mají problémy s nedostatkem praktických lékařů; právě Neukirchen teď hledá nového obvodního lékaře. Lékařka má v ČR povolení k vykonávání profese od krajského úřadu a smlouvy s českými zdravotními pojišťovnami.