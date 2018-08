Brno - Státní plavební správa omezila ode dneška plavbu na Baťově kanále. Důvodem je extrémní sucho a nízká hladina řeky Moravy. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Na Baťův kanál smějí pouze lodě s ponorem, jenž nepřesáhne 60 centimetrů. Omezí se i cyklus komor, který bude jednou za hodinu. Omezení platí od dnešního dne do 2. září. Nejnižší průtoky omezily plavbu poprvé v historii Baťova kanálu, dodal mluvčí. Někteří provozovatelé půjčoven lodí se obávají toho, že bude u komor nával.

Podle Chmelaře klesla hladina v řece Moravě na historické minimum. "Kvůli extrémně nízkým průtokům není možné zajistit stanovenou plavební hladinu na Baťově kanále," uvedl Chmelař. Omezení platí pro celou jeho délku. Kanál vede z Otrokovic ve Zlínském kraji do slovenské Skalice, má kolem 50 kilometrů.

Aktuální stav průtoků Moravy je 4,6 metru krychlového za sekundu na jezu ve Spytihněvi na Zlínsku, 3,4 metru krychlového za sekundu ve Strážnici na Hodonínsku a tři metry krychlové za sekundu v Lanžhotě na Břeclavsku. "V tomto okamžiku není možné manipulacemi zajistit ani minimální zůstatkové průtoky v Moravě pod jezy, natož na těchto jezech bezpečně zajistit stanovenou plavební hloubku v rejdách plavebních komor Baťova kanálu navazujících na říční úseky," řekl Chmelař.

Prázdninová intenzita provozu navíc podle něj způsobuje kolísání hladiny zejména v nadjezí jezu Veselí nad Moravou a Spytihněv, ze kterých jsou oba kanálové úseky Baťova kanálu zásobovány vodou. "Nízká plavební hloubka může vést v případě neopatrnosti k poškození lodí a člunů. V zájmu zajištění bezpečnosti provozu na vodní cestě tak bude proplouvání všemi plavebními komorami Baťova kanálu probíhat vždy mimo pondělí v 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 a 17:30 a proplavování bude začínat vždy z dolní rejdy plavební komory," uvedl Chmelař. Dodal, že správce vodní cesty vyzval vůdce malých plavidel ke zvýšené pozornosti a opatrnosti při plavbě po kanále.

Ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův kanál Vojtěch Bártek ČTK řekl, že situace dospěla do stavu, který nečekal. "Nevěřil bych, že by se voda mohla dostat na tak nízkou úroveň. Mohlo by to vadit při plavbě a způsobit ohrožení," uvedl Bártek. Podle něj se však omezení nedotkne většiny menších osobních lodí. "Větší ponor mají jen větší lodě a hausboty," dodal Bártek.

Podle Jana Šulce, provozovatele půjčovny lodí a hausbotů ve Vnorovech na Hodonínsku, bude mít omezení vliv na všechny podnikatele na Baťově kanále. "Když není voda, nedá se nic dělat. Naše lodě se do stanoveného ponoru vejdou. Budeme ale omezení počtem komorování, takže se můžou navýšit časy, kdy loď dopluje," řekl ČTK Šulc. Další oslovený provozovatel jedné z půjčoven lodí na Zlínsku uvedl, že kvůli nařízenému hodinovému intervalu může být u plavebních komor nával.

Na Baťově kanále je lidem k dispozici více než stovka lodí. Loni se na jejich palubách svezlo zhruba 90.000 lidí. Kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic do Skalice měří 53,8 kilometru.