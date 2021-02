Baťa: Do velikosti bot při on-line nákupu se netrefí třetina lidí

Muž prochází 24. dubna 2020 v Chomutově kolem obchodu s obuví. Den předtím vláda oznámila uvolnění opatření proti koronaviru a prodejny do 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra mohou 27. dubna otevřít.

Muž prochází 24. dubna 2020 v Chomutově kolem obchodu s obuví. Den předtím vláda oznámila uvolnění opatření proti koronaviru a prodejny do 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centra mohou 27. dubna otevřít. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Do správné velikosti bot při nákupu na internetu se podle statistik společnosti Baťa netrefí třetina lidí. Velká část zákazníků raději ani nákup obuvi on-line nezkouší a odkládá ho. Baťa má své prodejny otevřené pro nákup bot pro děti a mládež, lidé si v obchodech mohou také vyzvedávat internetové objednávky, nevhodné zboží v nich mohou vracet či vyměňovat. Týká se to i výrobků zakoupených před uzavřením obchodů. Zástupci společnosti to sdělili ČTK.

Každý výrobce obuvi využívá podle tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA) Vlasty Mayerové trochu jiné kopyto a obuv, i když je velikostně v pořádku, nemusí sedět tvarově. "My jsme například při přeměření vnitřního prostoru u dětské obuvi od různých výrobců se stejným značením velikosti zjistili rozdíly až o dvě čísla. Velmi důležitý je samozřejmě i střih obuvi," uvedla.

Pro lidi podle statistiky Bati není příliš komfortní objednávat více párů bot a ty, které nesedí, vracet poštou. Osobní odběr v prodejně tak podle marketingové manažerky firmy Denisy Jandové preferuje 30 procent zákazníků.

"Přestože se lidé naučili více nakupovat on-line a našemu e-shopu se daří, stále doufáme v brzké zrušení komplikovaných zákazů v prodejnách," doplnil provozní ředitel společnosti Baťa Tomáš Novotný.

Vláda zakázala maloobchodní prodej v boji proti koronaviru od 22. října, následně opatření v prosinci zhruba na tři týdny uvolnila. Následně od 19. ledna udělila výjimku mimo jiné prodejcům dětských bot.

Mayerová z ČOKA, ale už dříve ČTK řekla, že situace maloobchodních prodejců s obuví a koženou galanterií je kvůli pandemii a restrikcím kritická. Prodej přes e-shopy a výdejní okna podle ní v žádném případě propady tržeb z klasických prodejen nemůže nahradit.

Jednatel řetězce s obuví Jadi.cz Jaromír Horčička upozornil, že obuv je specifická tím, že se objednává nejčastěji devět měsíců předem. Obchodníci s módou podle něj obecně nejvíc vydělávají zhruba od 20. března do 20. května a od 20. září do 20. listopadu. Zbytek roku je podle něj vyrovnaný nebo ztrátový a dotuje se hlavně z příjmů z hlavní sezon. Na obě však loni připadlo vládní uzavření.