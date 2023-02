Bassinová je mistryní světa v super-G, stříbrná Shiffrinová má 12. medaili z MS

Méribel (Francie) - Marta Bassinová je mistryní světa v superobřím slalomu a vybojovala pro Itálii druhý titul na tomto šampionátu ve Francii. Díky skvělé druhé polovině trati porazila o jedenáct setin sekundy americkou hvězdu Mikaelu Shiffrinovou, jež napravila výpadek z kombinace a získala dvanáctou medaili na MS. O bronz se s odstupem 33 setin na vítězku podělily rakouská lyžařka Cornelia Hütterová a Norka Kajsa Vickhoff Lieová, pro které je to první velká medaile.

Šestadvacetiletá Bassinová dosud sbírala největší úspěchy v obřím slalomu. V super-G žádný závod Světového poháru nevyhrála, i když byla čtyřikrát na stupních vítězů. V Méribelu navázala na úspěch krajanky Federicy Brignoneové z kombinace a po předloňském úspěchu v paralelním obřím slalomu získala svůj druhý titul.

Triumfovala navzdory tomu, že se jí vůbec nevydařila úvodní pasáž. Tam měla až jednatřicátý čas, některé soupeřky byly o půlsekundu rychlejší. Pak ale postupně zrychlovala a v techničtějších úsecích ve druhé poloviny tratě dominovala.

Bassinová jela jako osmá, takže musela poměrně dlouho čekat, než byl její překvapivý titul potvrzen. "Bylo fakt těžké sledovat všechny ty holky, co jely po mně, protože jsem ztratila hodně času v úvodní pasáži. Ale myslím, že jsem si pak vedla opravdu skvěle v poslední části," svěřila se na webu mezinárodní federace FIS. "Pořád je to pro mě trochu neuvěřitelné," dodala.

Ani technicky vytříbená Shiffrinová jí ve druhé polovině nedokázala konkurovat. Navzdory tomu sedmadvacetiletá Američanka zkompletovala medailovou sbírku ze superobřího slalomu. Po zlatu z Aare 2019 a bronzu z Cortiny d'Ampezzo 2021 tentokrát brala stříbro. Nemůže se tak ve Francii zopakovat její nezdar z olympijského Pekingu, odkud odjela bez medaile.

Často jí tento neúspěch lidé připomínali. Obzvlášť po výpadku v kombinaci, kde pár branek před cílem přišla o medaili. "Měla jsem pár těžkých závodů, všichni mluvili o olympiádě. Myslím, že jsem za poslední čtyři týdny odpověděla dvěstěkrát na otázky, jestli se obávám toho, že mistrovství světa dopadne jako olympiáda a odjedu bez medaile. A po kombinaci každý prohlašoval: 'Tak je to jako olympiáda, je to to samé?' Říkala jsem, že ne, že se to prostě stává," líčila ženská rekordmanka v počtu vítězství ve Světovém poháru.

I proto měla z dnešního úspěchu velkou radost. "Je to opravdu, opravdu hezký pocit předvést v super-G na tomto kopci velmi dobrý výkon a těším se na obří slalom a slalom," uvedla Shiffrinová. Stejně jako při všech předchozích startech na MS vynechá sjezd a zahájí přípravu na technické disciplíny, kde bude největší favoritkou.

Na titul z MS 2021 a loňské olympijské zlato nenavázala Švýcarka Lara Gutová-Behramiová. Ztratila ve druhé polovině závodu a nakonec skončila šestá, od stupňů vítězů ji dělily čtyři setiny sekundy. Jen o setinu rychlejší byla vedoucí žena této disciplíny v aktuální sezoně SP Ranghild Mowinckelová z Norska.

Olympijská vítězka z Pchjongčchangu a čtvrtá žena posledního MS Ester Ledecká musela účast na letošním vrcholu sezony vzdát po operaci klíční kosti, takže Češky ve startovní listině chyběly.

Mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Méribelu (Francie):

Ženy - superobří slalom: 1. Bassinová (It.) 1:28,06, 2. Shiffrinová (USA) -0,11, 3. Hütterová (Rak.) a Lieová obě -0,33, 5. Mowinckelová (obě Nor.) -0,36, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,37.