Brest (Francie) - Především špatná obrana stála podle trenéra českých házenkářek Jana Bašného za vyřazením týmu z mistrovství Evropy ve Francii. Češky dnes utrpěly třetí porážku v zápase s Německem, předtím podlehly Rumunsku i obhájkyním titulu z Norska. Bašný také konstatoval, že týmu chyběly zkušené hráčky, zraněná Michaela Hrbková a těhotná Petra Maňáková. I tak byl trenér hrdý na to, jak se tým popral s Německem o postup. Češky prohrály 28:30.

Na šampionátu se sešlo několik faktorů. "Nefungovala nám obrana, ne všechny hráčky byly ve stoprocentní formě jako na minulém šampionátu a nemyslel jsem si, že bude tak velký problém, když nám budou chybět Hrbková a Maňáková. Ale problém to byl, a to jak v obraně, tak v útoku," uvedl Bašný. Hrbková byla loni nejlepší hráčkou i střelkyní německé bundesligy a na světovém šampionátu poslala Češky vítěznou brankou v posledních vteřinách do čtvrtfinále, Maňáková byla obranným pilířem a neutrálkou v útoku.

Tým měl nicméně cíl postup ze skupiny. "Bohužel to nevyšlo, ale jsem hrdý na to, jak hráčky bojovaly o postup. Tým loni a předloni na šampionátech uhrál výsledky, které nikdy uhrát neměl. Byl to bonus navíc. Letos to prostě neuhrál, odráží to realitu, kterou u nás máme," připomněl Bašný předloňské 10. místo z evropského a loňské osmé místo ze světového šampionátu. Bašný působí mnoho let na klubové úrovni ve Francii a často mluví o tom, že podmínky pro házenou v zahraničí jsou mnohem lepší než v České republice.

Češky skončí na 14. až 16. místě ze 16 týmů. "Neskončíme do 13. místa, takže budeme v kvalifikaci pro světový šampionát nasazení v druhém koši a dostaneme někoho z prvního koše od 5. do 12. místa ze šampionátu. To je život," řekl Bašný. "Budeme to muset uhrát přes silného soupeře. Když se to neuhraje, mladé dvacetileté hráčky se dostanou na šampionát o rok později. Zúročí ty zkušenosti," poznamenal Bašný.

Připomněl, že důležité role v týmu hrají spojky Jeřábková s Kordovskou, kterým je teprve 21 let. Vyzdvihl také teprve devatenáctiletou Sáru Kovářovou, která je nováčkem. "Podala výborný výkon. To, co předvedla dneska a v prvním zápase s Rumunskem, klobouk dolů, protože je to hráčka, která má v národním týmu asi pět zápasů a byla na prvním šampionátu," vyzdvihl mosteckou spojku Bašný. Kovářová byla dnes proti Německu za desetigólovou Luzumovou druhou nejlepší týmovou střelkyní, když zamířila přesně hned šestkrát.

Luzumovou limitoval zraněný loket, vyřazení z ME ji mrzí

Kapitánka českých házenkářek Iveta Luzumová dohrávala na mistrovství Evropy ve Francii rozhodující utkání s Německem se sebezapřením. V prvním poločase si na brankovišti soupeře zranila loket levé ruky a čekají ji vyšetření. Když na hřišti chyběla, Češky ztratily pětibrankové vedení. I když se nejlepší česká házenkářka vrátila na palubovku, na Němky to v přímém souboji o postup nestačilo a Češky po prohře 28:30 a předešlým porážkám od Rumunska a Norska vypadly už v základní skupině.

Tým trenéra Jana Bašného přitom vstoupil do utkání dobře a především díky pevné obraně postupně získával náskok. "Před zápasem jsme si řekly, že se nesmí opakovat první poločasy předešlých zápasů s Rumunskem a Norskem. Byly jsme dobře připravené, v obraně každá věděla, kdo koho brání, a vše fungovalo. Potom přišel ten moment, kdy jsem se zranila," uvedla Luzumová.

Levou ruku si zranila při kličce. "Ani pořádně nevím, co se tam stalo. Myslím, že jsem dělala kličku. Nějak mě tam strhly (soupeřky), uklouzla mi ruka a ještě mi ji přilehly. Bolí mě loket. Uvidíme, půjdu na nějaká vyšetření," řekla Luzumová.

Chyběla zhruba deset minut, kdy ji ošetřovali na lavičce a loket jí zavázali. "Chtěla jsem ještě nastoupit do poločsau a zkusit to v obraně, ale nemohla jsem chodit do soubojů, takže jsme se domluvili už jen na útoku," vysvětlila hráčka německého klubu Thüringer. Zatímco na palubovce chyběla, Němky srovnaly. "Získaly sebevědomí a my jsme to bohužel prohrály. Zraněním se nám narušila obrana a ve druhém poločase už jsme neubránily ani útok. Soupeřky byly napřed a my jsme pak už jen dotahovaly. Mrzí mě to," přiznala Luzumová.

Podle ní je prohra o to nepříjemnější, že Češky skončí v horším kvalifikačním koši pro mistrovství světa v příštím roce. Dostanou soupeřky z prvního koše, tedy z nejlepších týmů na světě.

Češky ve skupině v Brestu prohrály s Rumunskem, které loni dokázaly porazit v osmifinále mistrovství světa. Potom nestačily na Norsko, které je porazilo rozdílem třídy. Výhra s Německem je mohla posunout do hlavní fáze, avšak Češky ani tentokrát na výhru nedosáhly. Skončí na 14. až 16. pozici a nezopakovaly předloňské 10. místo z evropského šampionátu ve Švédsku.