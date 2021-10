Básník a písničkář Karel Kryl má v Ostravě pamětní desku

Ostrava - Pamětní desku věnovanou básníkovi a písničkáři Karlu Krylovi dnes odhalili zástupci města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Českého rozhlasu. Deska je symbolicky umístěna u vchodu do budovy ostravského studia Českého rozhlasu. Samotný prostor před budovou je ode dneška nárožím Karla Kryla.

Fotogalerie

Autorem bronzové pamětní desky je výtvarník Lukáš Dvorský. “Nejsložitější pro mě byla otázka toho, jak k tomu reliéfu přistupovat. Je tam malý prostor pro nějaké sochařské vyjádření beze slov. Důležité bylo do reliéfu sdělit to všechno dobré, co Karel řekl a vykonal. Vycházel jsem tedy z toho, co nám Karel předal, a to bylo, že slušný člověk je vždycky terčem,” uvedl Dvorský.

Karel Kryl v ostravském rozhlase pracoval a rovněž nahrál své nejznámější písně z desky Bratříčku, zavírej vrátka mezi roky 1967 až 1969. Kromě nové pamětní desky byla minulý rok v červnu také odhalena socha Karla Kryla. “Je skvělé mít vedle sochy Karla Kryla teď také pamětní desku. Těžko říct, jestli by Karel měl dnes radost z politické situace v České republice, ale určitě by měl radost z toho, kolik lidí se tu dnes sešlo,” řekl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Podle ředitele Českého rozhlasu Ostrava Josefa Podstaty se o možnosti vzniku pamětní desky hovořilo už v době, kdy se odhalovala Krylova socha. "O Karlu Krylovi se toho ví hodně, ale už málo o jeho ostravské části života. V jeho písních je řada nádherných věcí, proto je důležité, aby i zde, v Ostravě, měl svůj odkaz,” uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Součástí slavnostního odhalení bylo vystoupení zpěvačky Kaczi a na pódium přišla promluvit také rodina Jana Kryla, básníkova bratra. Ten se ze zdravotních důvodů nemohl slavnostního odhalení zúčastnit. “Je to pro naši rodinu velká pocta a jsem moc dojatá. Jsem ráda, že tady můžu být se svou rodinou, a táta by tady taky určitě rád byl,” uvedla Hana Krylová, dcera Jana Kryla.