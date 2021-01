Praha - Baskytaristu skupiny Katapult Jiřího Šindeláře známého pod přezdívkou Dědek připomene 22. ledna dokument České televize (ČT) s názvem Můj táta Dědek. Jeho hlavním protagonistou je syn Jiřího Šindeláře Michal. Režisér a scenárista Michal Rákosník v dokumentu ukazuje vznik unikátní hudební nahrávky, jejíhož natáčení se zúčastnili přední čeští baskytaristé. Ve studiu použili stejný nástroj - starou baskytaru Fender Jiřího Šindeláře. ČTK o tom za ČT informoval Ondřej Bambas.

Jiří Šindelář zemřel 5. ledna 2009, dva dny po svých šedesátých narozeninách. Jeho syn Michal, který stojí za vznikem nahrávky Můj táta Dědek, působil v Katapultu 12 let, čtyři roky jako technik a osm let jako bubeník. "Myslím, že jsem zažil věci, které jsem pak už nikdy nezažil. To souznění v rámci rodiny se těžko dá opakovat," uvedl v dokumentu Michal Šindelář.

Na vzniku nahrávky se podíleli například baskytaristé Milan Broum ze skupiny Olympic, Petr "Bob" Šťastný z kapely Turbo, Wojttech Říha z Blue Effectu, Milan Špalek z Kabátu nebo bubeníci David Koller a Lukáš Pavlík (Chinaski). Záznam koncertu spojeného se křtem alba propojují v dokumentu výpovědi rodiny a přátel, archivní záběry koncertů Katapultu a fotografie.

Na Šindeláře vzpomíná například textař Ladislav Vostárek, který přirovnal Katapult ke správnému království, ve kterém je králem kytarista a zpěvák Oldřich Říha, bývalý bubeník Tolja Kohout plnil roli rádce a vousatý Jiří Šindelář byl šašek. "Dědek tam dělal to veselo," podotkl Vostárek.

Na desce Můj táta Dědek jsou většinou písničky, které Jiří Šindelář v Katapultu zpíval, nebo je rád hrál. Někteří účastníci projektu k písním přistoupili s pokorou, jiní je přearanžovali. "Udělali jsme z toho trochu country," sdělil Karel Novák, baskytarista skupiny George and Beatovens, ke své verzi skladby Smutná nevěsta. Baskytarista Olympiku Broum zase Šindelářovu oblíbenou skladbu Neplač lásko, kterou Katapult převzal od kapely Perfect, nazpíval s originálním polským textem Nie płacz Ewka.

Lidé v dokumentu vedle vzpomínek na Jiřího Šindeláře připomínají také význam skupiny Katapult, jejíž jednoduché a snadno zapamatovatelné písničky měly ve své době mnoho příznivců i kritiků. "První deska, kterou jsem od rodičů dostal pod stromeček, byl živák Katapultu z roku 1978. Ta deska mě zničila, sjížděl jsem ji každý den pětkrát," vzpomíná baskytarista Špalek, který se na projektu Můj táta Dědek ujal skladby Tvůj první mejdan.

Kapela Katapult vznikla v roce 1975. Mezi její hity patří například Až, Svobodárna, Hlupák váhá, Půlnoční závodní dráha nebo Vojín XY. Skupinu vedle úspěchů provázely i zákazy, kritika hudebních publicistů, kolísající kvalita a časté střídání bubeníků. Základní duo Oldřich Říha - Jiří Šindelář však spolu vydrželo až do Šindelářovy smrti.

Šindelář byl pochován na hřbitově v Čechticích, jen několik kroků od místa, kde z velké fotografie hledí předchozí muž jeho manželky Zuzany Šindelářové, známý rockový zpěvák a kytarista Richard Kybic ze skupiny Turbo. Ten v květnu 2003 ve svých 53 letech zemřel po delší těžké nemoci.

Syn Michal se narodil 14. července 1982 Šindelářovi a jeho první manželce Lence Šindelářové, která hrála a zpívala se skupinou Banjo Band Ivana Mládka.