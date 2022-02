Basketbalové reprezentace nebudou po dobu agrese hrát proti ruským týmům

Praha - České basketbalové reprezentace nebudou po dobu ruské agrese proti Ukrajině nebo jinému samostatnému státu hrát žádné zápasy s národními výběry Ruska ve všech kategoriích. Uvedl to v otevřeném dopise předseda České basketbalové federace Miroslav Jansta. Vyzval k podobnému kroku i všechny kluby.

"Výbor České basketbalové federace schválil bojkot všech utkání proti ruským národním týmům a klubům. Garantuje, že po dobu trvající agrese Ruska vůči Ukrajině či jinému samostatnému státu nenastoupí reprezentační družstvo jakékoliv věkové kategorie proti národnímu týmu Ruska v jednotlivém utkání ani v rámci mezinárodního turnaje. Zároveň apelujeme na české basketbalové kluby, aby odmítly jakoukoliv možnou konfrontaci s ruskými kluby ve formě oficiálního i nesoutěžního utkání," napsal Jansta.

"K výše uvedenému vyzývám s plným vědomím toho, že vždy, když se v historii míchaly sport a politika, nevzešlo z té situace nic dobrého. Zřejmá agrese Ruska, jeho rétorika a chování vůči Ukrajině však daleko přesahuje hranice politiky. Je to něco neakceptovatelného!" uvedl Jansta.

Podle něj musí sportovní prostředí také jasně ukázat svůj postoj. "Naše země si v minulém století dvakrát prošla situací, kdy byla zrazena a zhrzena lhostejností svého okolí. Nesmíme dopustit, aby se do stejné situace dostala Ukrajina tím spíše, že známe prožitek z těchto beznadějných časů. Svým postojem rozhodně nechceme uplatňovat princip kolektivní viny, nicméně za dané situace musí u ruských sportovců a týmů převážit princip kolektivní odpovědnosti. Odpovědnosti za veškeré překročení mezinárodního práva a narušení míru v Evropě. Nedovedu si představit, že by za současné situace mohly ruské týmy s ostatními soutěžit v rámci fair play," řekl Jansta.

Jansta se obrátil i na mezinárodní basketbalovou federaci FIBA a další sportovní organizace, aby v tomto směru postupovaly jednotně. "Tento otevřený dopis je adresován především sportovním autoritám, ale věřím, že shrnuje pocity většiny sportovců a členů basketbalové rodiny v naší zemi. Nejsem jediný, kdo s hrůzou sleduje, co se může ve 21. století odehrávat pár set kilometrů od českých hranic, kdy jeden z evropských národů agresivně zaútočí na druhý. Takové chování by nemělo mít v naší společnosti místo. My sportovci mezi sebou sice soupeříme na sportovních hřištích, ale teď je čas společně se spojit proti někomu, kdo v přeneseném slova smyslu nevyznává hodnoty fair play. Musíme dát jasně najevo náš postoj a jednotu," dodal Jansta.