Ilustrační foto - Utkání skupiny D kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistek: Česká republika - Rumunsko, 17. listopadu 2019 v Praze. Zleva Annemarie Godri-Parauová z Rumunska a Lenka Bartáková z ČR.

Ilustrační foto - Utkání skupiny D kvalifikace o postup na ME 2021 basketbalistek: Česká republika - Rumunsko, 17. listopadu 2019 v Praze. Zleva Annemarie Godri-Parauová z Rumunska a Lenka Bartáková z ČR. ČTK/Šimánek Vít

Mnichov - Kvalifikační zápasy mistrovství Evropy mužů i žen v basketbalu se v listopadu a příští rok v únoru budou hrát v "bublinách", které bude hostit vždy jeden z účastníků jednotlivých skupin. Rozhodla o tom na svém jednání prostřednictvím videokonference Rada FIBA Europe. O kandidátech na pořadatelství se bude rozhodovat na příštím jednání 8. října.

České basketbalistky mají v kvalifikační skupině D Itálii, Rumunsko a Dánsko. Kontinentální šampionát je naplánován na 17. až 27. června do francouzského Štrasburku a španělské Valencie.

Loni v listopadu vyhrály svěřenkyně trenéra Štefana Svitka v Itálii 62:52 a doma zdolaly Rumunsko 60:59. V dalším reprezentačním okně se měly představit 12. listopadu doma proti Dánsku a o tři dny později také před vlastním publikem proti Itálii. Další duely měly sehrát 4. února v Rumunsku a o tři dny později v Dánsku.

Čeští basketbalisté hrají kvalifikaci s jistotou účasti na ME, protože hostí jednu ze základních skupin v pražské O2 areně. Turnaj, který pořádá také Gruzie, Itálie a Německo, se měl původně hrát od 2. do 19. září příštího roku. Kvůli odložení olympijských her z letoška na rok 2021 byl šampionát přesunut na 1. až 18. září 2022.

V kvalifikační skupině C hraje výběr kouče Ronena Ginzburga s Belgií, Litvou a Dánskem. V únoru doma vyhrál nad Dánskem 75:71 a v Litvě podlehl 89:97. Další duely měl naplánovány na 26. listopadu doma proti Belgii a o tři dny později v Dánsku. Potom měl 19. února hostit Litvu a tři dny nato se měl představit v Belgii.