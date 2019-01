Praha - V úterý se v pražské hale Královka představí od 18:30 největší basketbalová hvězda, která kdy vyběhla na české palubovky. Nymburk v Lize mistrů hostí Hapoel Jeruzalém, za který nastupuje Amar'e Stoudemire. Bývalá hvězda NBA, ve které v roce 2007 patřil mezi pět nejlepších hráčů celé soutěže.

Šestatřicetiletý hráč sice už pomalu uzavírá kariéru, ale stále patří mezi nejdominantnější pivoty v Lize mistrů. Za 17 odehraných minut v průměru sbírá 12 bodů a 6,3 doskoku, což ho v přepočtu na minuty řadí mezi nejlepší.

Mezi ty patřil už v NBA. V roce 2003 byl zvolen nováčkem roku, když dostal přednost před čínským dlouhánem Jao Mingem. V roce 2007 pak byl zařazen do nejlepší pětky sezony spolu se spoluhráčem z Phoenixu Stevem Nashem, s kterým tehdy tvořili nejlepší dvojici soutěže. Až za nimi se umístili LeBron James, Kevin Garnett a další hvězdy. Stoudemire byl i čtyřikrát zařazen do druhé pětky a šestkrát zvolen do Utkání hvězd.

Pak ho brzdila zranění a v roce 2016 se rozhodl kariéru v NBA uzavřít a zamířil do Hapoelu. Zde našel druhý domov a dokonce konvertoval k judaismu. Nyní s Hapoelem útočí na prvenství ve skupině C, izraelský tým má stejnou bilanci jako vedoucí AEK Atény.

Nymburku se naopak ve skupině nedaří a má na kontě jen tři výhry. Nutně tak potřebuje uspět, aby měl boj o páté a šesté místo, znamenající přesun do Eurocupu, ve svých rukou.

Klíčová bude obrana, jelikož Hapoel má nejlepší ofenzivu v soutěži s průměrem téměř 88 bodů na zápas. Nejlepším střelcem je James Feldeine, který je s průměrem 16,8 bodu na zápas třetí nejlepší v celé soutěži. Mezi opory patří i mladý rozehrávač Tamir Blatt, syn trenérské legendy Davida Blatta.

Už jen zápas z povinnosti čeká ve středu od 18:30 Opavu, která se představí na hřišti PAOK Soluň. Slezané mají šňůru deseti porážek v soutěži a aktuálně se trápí i v české lize, když bojují se zdravotními potížemi svých opor v čele s Martinem Gniadkem. Případný úspěch v Soluni, bojující o play off, by tak byl velkým překvapením.