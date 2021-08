Basketbalisty čekají v kvalifikaci MS Litva, Bosna a Hercegovina a Bulharsko

Mies (Švýcarsko) - Čeští basketbalisté v kvalifikaci o účast na mistrovství světa v roce 2023 narazí v základní skupině F na Litvu, Bosnu a Hercegovinu a Bulharsko. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Mezinárodní basketbalové federace (FIBA) ve švýcarském Miesu. Šampionát za dva roky budou hostit Indonésie, Japonsko a Filipíny.

Kvalifikační zápasy v základních skupinách se budou hrát mezi 20. a 30. listopadem letošního roku, od 21. února do 1. března 2022 a 27. května do 5. června příštího roku. Do další fáze se posune 24 týmů a vytvoří čtyři šestičlenné skupiny.

Do nich si týmy přenesou výsledky s dosavadními soupeři a utkají se se zbývajícími třemi soky. Okna jsou vyhrazena od 22. do 30. srpna 2022, od 7. do 15. listopadu a 20. do 28. února 2023. Na mistrovství světa postoupí z každé skupiny první tři celky.

S Litvou si svěřenci trenéra Ronena Ginzburga zopakují souboje z kvalifikace mistrovství Evropy, jehož jednu ze základních skupin bude hostit příští rok v září Praha. S jistotou účasti na šampionátu prohráli loni v únoru ve Vilniusu 89:97 a o rok později na stejném místě v "bublině" podlehli 74:94.

S Bosnou a Hercegovinou bojovali Češi v závěrečné fázi kvalifikaci na minulé mistrovství světa v Číně, kde nakonec dosáhli na historické 6. místo. V září 2018 v Sarajevu vyhráli 85:80 a v únoru 2019 doma v Pardubicích už s jistotou postupu zvítězili 69:64. S Bulharskem naposledy změřili síly v kvalifikaci na ME v roce 2019. V únoru 2018 v Botevgradu vyhráli 78:76 a v červenci 2018 v Pardubicích zvítězili 81:75.

Přímou účast v kvalifikačních bojích mělo jistou 24 účastníků mistrovství Evropy 2022 včetně českého výběru, dalších osm si zajistilo start v předkole. Před losem byl český tým zařazen do třetího koše spolu s Polskem, Ruskem a Tureckem.

Z druhého koše pro něj vedle Litvy připadaly v úvahu také Itálie, Řecko a Německo, v šestém s Bosnou a Hercegovinou byly Velká Británie, Izrael a Nizozemsko a v sedmém s Bulharskem figurovaly Island, Estonsko a Bělorusko.

MS bude poprvé v historii hostit více zemí. Japonsko a Filipíny, účastníci posledního MS, mají automaticky jistý start. Indonésie má jako podmínku skončit do osmého místa na asijském šampionátu, který uspořádá v příštím roce.

Pokud se jí to podaří, zabojuje v asijsko-oceánské kvalifikaci 16 týmů o pět účastnických míst místo šesti. V americké zóně bude hrát 16 zemí o sedm míst na MS, v africké 16 mužstev o pět.

Los první fáze kvalifikace basketbalistů o mistrovství světa 2023 - evropská část: Skupina A: Srbsko, Slovensko, Belgie, Lotyšsko. Skupina B: Bělorusko, Velká Británie, Řecko, Turecko. Skupina C: Chorvatsko, Švédsko, Finsko, Slovinsko. Skupina D: Izrael, Německo, Estonsko, Polsko. Skupina E: Francie, Portugalsko, Maďarsko, Černá Hora. Skupina F: Bosna a Hercegovina, Litva, Bulharsko, ČR. Skupina G: Gruzie, Severní Makedonie, Španělsko, Ukrajina. Skupina H: Rusko, Nizozemsko, Island, Itálie.