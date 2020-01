Basketbalisty v neděli v Ústí nad Labem čeká Utkání hvězd

Praha - Basketbalovou ligu v neděli v Ústí nad Labem čeká Utkání hvězd. Vedle zápasu "Mazáků" proti "Mladým puškám" jsou na programu také dovednostní soutěže ve střelbě trojek a smečování do koše. Vítězství budou obhajovat hráči do 27 let, kteří před rokem nad staršími kolegy zvítězili o jediný bod 136:135.

Kapitán "Mladých pušek" Tomáš Vyroval k sobě do základní pětky vybral Jaromíra Bohačíka, Michala Mareše, Martina Peterku a Šimona Puršla. Lídr týmu "Mazáků" Jakub Šiřina se rozhodl pro Lukáše Palyzu, Vojtěcha Hrubana, Tomáše Pomikálka a Pavla Houšku.

Utkání hvězd se zúčastní celkem deset českých reprezentantů, z toho Vyoral, Bohačík, Peterka, Šiřina, Palyza a Hruban startovali v září na úspěšném mistrovství světa v Číně. Na rozdíl od loňska nejsou v zahajovacích sestavách zahraniční hráči, na lavičce "Mladých pušek" budou ale tvořit většinu.

Na programu jsou i tradiční dovednostní soutěže. Ve smečích se poprvé objeví i zástupce druhé nejvyšší soutěže, ruské křídlo Roman Radovskij z Olomouce, který se do soutěže dostal na základě zaslaného videa. Jeho soupeři budou Američané Zach Hankins, Javonte Douglas, Eugene Crandall, Kammeon Hosley a Josh Newkirk.

Turnaje jeden na jednoho se zúčastní deset mužů včetně obhájce a úřadujícího nejlepšího hráče ligy Douglase. V soutěži trojkařů se k pěti střelcům z první ligy přidá i nejlepší střelec dorostenecké extraligy - teprve šestnáctiletý Matáš Vrábel z USK Praha, který bude nejmladším účastníkem celé ústecké exhibice.

Zápas v ústecké hale Sluneta odstartuje v 15:00.

Složení týmů pro Utkání hvězd NBL:

Mazáci: Šiřina (Opava), Palyza (Olomoucko), Hruban (Nymburk), Pomikálek (Děčín), Houška (Ústí nad Labem) - Jurečka, Gniadek (oba Opava), Stamenkovič (Hradec Králové), Autrey (Děčín), Číž (Kolín), Pecka (Ústí nad Labem), Holsey (Ostrava). Trenér: Grepl (Děčín).

Mladé pušky: J. Bohačík, Peterka (oba Nymburk), Vyoral (Pardubice), Mareš (USK Praha), Puršl (Svitavy) - Půlpán (Pardubice), Roby (Brno), Sehnal (USK Praha), Crandall (Svitavy), Svejcar (Ústí nad Labem), Douglas (Olomoucko), Hankins (Nymburk). Trenér: Pištěcký (Ústí nad Labem).