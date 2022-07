Basketbalisty Nymburka povede lotyšský trenér Štelmahers

Nymburk - Novým trenérem basketbalistů Nymburka se stal Roberts Štelmahers. Sedmačtyřicetiletý lotyšský kouč s českým mistrem podepsal smlouvu na dva roky a nahradil Aleksandera Sekuliče.

Slovinský trenér odešel z Nymburka minulý týden na vlastní žádost poté, co dostal nabídku od Kubaně Krasnodar. O jeho nástupci osmnáctinásobní čeští šampioni informovali dnes v tiskové zprávě.

"Hledali jsme trenéra, který bude naladěn na podobnou notu, na jakou jsme si v Nymburce zvykli. Tedy hrát rychlý a kolektivní basketbal s celoplošnou obranou," uvedl sportovní ředitel klubu Ladislav Sokolovský.

Nymburk rovněž chtěl trenéra s evropskými zkušenostmi. "Což Roberts splňuje. Zároveň na něj máme velmi dobré reference z jeho bývalých působišť. Takže věříme, že to bude šťastný výběr," dodal.

Štelmahers trénuje od roku 2009 a vedl lotyšskou reprezentaci, Ventspils, Valmieru a poslední tři sezony estonský celek Kalev/Cramo. Jako hráč má za sebou čtyři sezony v Eurolize a s Rytasem Vilnius vyhrál Pohár ULEB, dnešní Eurocup.

"Nymburk je klub s výraznou historií a hraje na vysoké úrovni v evropských soutěžích. Také jsem slyšel chválu na celou organizaci a pro mě je to dobrá příležitost směrem do Evropy," vysvětlil Štelmahers, proč nabídku středočeského celku přijal.

Za nevýhodu nepovažuje ani to, že do klubu přišel až v průběhu léta a nebude mít tolik času poskládat tým i přípravu podle představ. "Nemůžeme to změnit a nemá cenu se tím zatěžovat," řekl. "Já jsem velmi rád, že mohu být v Nymburce, to je pro mě to hlavní a teď se dáme do práce, abychom dosáhli co nejlepších možných výsledků," přidal Štelmahers.

Zakládá si především na dobré obraně. "Hodně na ní pracuji a chci po hráčích, aby byli dozadu zodpovědní. Nejsem ale trenér, co by se držel jednoho systému. Uvidíme, jaký se tým podaří poskládat, co nám hráči nabídnou a co naopak ne a podle toho naši hru naplánujeme," uvedl.