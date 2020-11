Basketbalisty Nymburka čeká v LM klíčový souboj

Nymburk - Basketbalisté Nymburka se dnes poprvé v Lize mistrů představí na domácí palubovce a hned půjde o velmi důležitý zápas. Pokud chce středočeský celek pomýšlet na postup ze základní skupiny, musí kyperský Keravnos porazit. Utkání začne v 18:30.

Nymburk do klíčového utkání nastoupí čtyři dny poté, co v české lize podlehl USK a po více než dvou letech a 93 výhrách přišel o rekordní sérii neporazitelnosti. Stejně jako proti Pražanům budou českému mistrovi chybět dlouhodobě zranění Petr Šafarčík s Jerrickem Hardingem, do sestavy by se už ale měl vrátit Retin Obasohan.

Středočeši zatím v novém ročníku Ligy mistrů prohráli v Dijonu a po prodloužení zvítězili nad Tofasem Bursa.

Tabulka:

1. Dijon 2 2 0 176:140 4 2. Bursa 2 1 1 177:170 3 3. Nymburk 2 1 1 157:178 3 4. Keravnos 2 0 2 153:175 2