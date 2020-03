Basketbalisty Nymburka čeká úvodní osmifinále Ligy mistrů

Praha - Basketbalisté Nymburka v úterý vstoupí do osmifinále Ligy mistrů. Středočeši, kteří budou v play off hájit pozici nejlepšího týmu základní části, v pražské hale Královka přivítají turecký celek Bandirma. První zápas série hrané na dvě vítězství začne v 19 hodin.

Nymburk měl v základní části bilanci dvanáct výher a dvě porážky. Do play off postoupil z prvního místa skupiny C, ve které za sebou nechal i finalistu minulého ročníku soutěže Tenerife. Pro výběr trenéra Orena Amiela je však varováním ročník 2017/18, kdy Středočeši po skvělé základní části vypadli už v prvním kole play off s AEK Atény.

"Byli jsme dobří v základní části, ale play off je úplně jiná soutěž," řekl křídelní hráč Vojtěch Hruban. "Máme velkou šanci dosáhnout něčeho velkého a rozhodně nechci opět zažít vypadnutí v prvním kole," přidal český reprezentant, který byl s průměrem 14,3 bodu na zápas ve skupině nejlepším střelcem Nymburka.

Bandirma obsadila čtvrté místo v těžké skupině B, ale pak se finalista ročníku 2016/17 dostal do finančních problémů a přišel o dva klíčové hráče. Pivot Emanuel Terry zamířil do Hapoelu Jeruzalém a další podkošový hráč Ian Hummer odešel do Oldenburgu.

"Po těch událostech v posledních dnech to je nevyzpytatelný soupeř. Ale hraje to spíše do karet jim, protože teď budou outsider a všichni budou počítat s tím, že přes ně snadno postoupíme," přidal Petr Šafarčík. "To je ale nebezpečné, protože z jejich hráčů spadne tlak, nebudou mít co ztratit a budou se chtít ukázat," dodal.

Český reprezentant ví, o čem mluví. Sám totiž v Nymburce většinou za opory zaskakuje. "Umím se do těch kluků vžít. Budou chtít dokázat, že si minuty zasloužili už předtím, budou hrát uvolněně, protože na ně nebude kladen tlak. Zároveň budou chtít všem dokázat, že na hřiště patří, a budou po hřišti jezdit nejvíce, jak budou moct," prohlásil.

Osmifinále se hraje na dva vítězné zápasy. Odveta v Turecku je na programu příští týden v úterý, případný rozhodující třetí duel by se hrál 17. nebo 18. března opět v pražské hale Královka. Na vítěze ve čtvrtfinále čeká lepší z dvojice AEK Atény - Bonn.