Basketbalisty Lakers dělí poslední vítězství od 17. titulu

Orlando - Basketbalisty Los Angeles Lakers dělí jediná výhra od 17. titulu a vyrovnání rekordu Bostonu. Ve čtvrtém finále NBA, které bylo nejvíce vyrovnané v letošním play off, porazili Miami 102:96 a vedou 3:1 na zápasy. Sérii mohou LeBron James a spol. ukončit v noci na pátek SELČ.

James byl nejlepším střelcem zápasu s 28 body, tomu přidal 12 doskoků a osm asistencí. Znovu přiblížil Lakers k první trofeji po deseti letech. Klíčovou tříbodovou střelu proměnil Anthony Davis 40 sekund před koncem, Miami už poté devítibodovou ztrátu nedohnalo.

"Byla to strašně důležitá akce a rozhodující moment utkání," řekl James. "Ve čtvrté části se nejčastěji rozhoduje o vítězi. Máte 12 minut na to, ubránit svůj náskok. V útoku jsme hráli to, co jsme chtěli. Velmi dobře jsme volili akce a střely. Je to o nastavení mysli. Naše práce je soupeře přestřílet nebo mu nedovolit dát víc bodů než dáme my, což je v podstatě to samé. Takhle to máme v týmu nastavené, jak je rok dlouhý," dodal James.

Miami - Los Angeles Lakers 96:102 (22:27, 47:49, 70:75)

Nejvíce bodů: Butler 22, Herro 21, Robinson 17, Adebayo 15 - James 28, Davis 22, Caldwell-Pope 15, Green 10. Stav série: 1:3.