Basketbalisty čekají první dva testy před kvalifikací na OH s Finy

Praha - Víkendovými duely v Praze proti Finsku začnou čeští basketbalisté finální zápasovou přípravu na olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii. V sobotu od 15:00 bude první test svěřenců trenéra Ronena Ginzburga v Praze na Královce neveřejný, v neděli od 12:30 může na domácí zápas poprvé od loňského února od kvalifikace mistrovství Evropy v Pardubicích zavítat okolo 400 fanoušků. Ti mají po splnění proticovidových opatření vstup zdarma.

"V tuhle chvíli je každý přípravný zápas dobrý. Máme opravdu málo času se na olympijskou kvalifikaci nachystat. S Finskem máme dobré výsledky z příprav i soutěžních zápasů a v neděli taky konečně budou v hale diváci," těšil se křídelník Blake Schilb, který před dvěma měsíci zamířil kvůli herní praxi do USK Praha.

"Od dubna tu dřu a myslím, že už jsem v solidní formě. A tím, že jsem většinu sezony nehrál, proti některým mám možná trochu výhodu, že nejsem tak unavený. Těším se na tu šanci. Já jsem jen šťastný, že tuhle výbornou šanci letos máme, zvlášť až se k nám přidají Honza Veselý, Tomáš Satoranský a Jarda Bohačík. Teď tu všichni makají a snaží se vybojovat si nominaci a víc nemůžete žádat," doplnil Schilb.

"Jsou to pro nás první důležité zápasy přípravy, kde chceme předvádět svou hru, prezentovat se rychlými protiútoky a dobrou agresivní obranou. Tyhle zápasy budou spíš o nás. Je možné, že takticky se oba zápasy kvůli přítomnosti diváků budou lišit. Vzhledem k tomu, že jsme přípravu začali teď v úterý, taktiky tam asi tolik nebude a spíš půjde o to se sehrát a zapamatovat si všechny herní sety," prohlásil rozehrávač Ondřej Sehnal.

Na úvod přípravy dostanou příležitost i členové širšího osmnáctičlenného kádru, z něhož vzejde finální dvanáctka. Debutu se mohou dočkat rozehrávač či křídelník Ondřej Hanzlík ze španělské Baskonie, který je na první akci národního týmu. Na zápasovou premiéru čekají také David Böhm z Northern Kentucky University z NCAA, Patrick Samoura z Cochise College z ACCAC i Jan Zídek z Pepperdine, kteří už se ale reprezentační akce zúčastnili.

"Každý zápas a trénink s národním týmem je výborný pro jejich rozvoj. Můj názor je, že po basketbalové stránce jim jeden zápas s námi dá víc než rok na americké univerzitě. Proti Finsku a možná i na turnaji v Německu mladí kluci nějakou šanci dostanou," řekl Ginzburg.

Jeho tým začal přípravu v úterý v Poděbradech a dnes se přesunul do Prahy na Královku. Příští týden bude tým pokračovat v Poděbradech a od pátku do neděle se představí již tradičně na turnaji v Hamburku, kde se utká postupně s domácím Německem, Itálií a Tuniskem. Od pondělka 23. června se bude připravovat v Praze, o dva dny později odletí do Victorie.

Pivota Ondřeje Balvína jen mrzí, že nebude tým na duely pohromadě, protože až v Kanadě se připojí rozehrávač Satoranský z Chicaga a krátce před odletem z Prahy Bohačík ze Štrasburku a Veselý z Fenerbahce Istanbul.

"Hlavně jsme potřebovali být všichni pohromadě, protože když to řeknu blbě, pomalu půlka hráčů, co jsou teď aktuálně s námi, ve finálním výběru nebude. Je to spíš, aby byli s námi a zvykli si a vyšší rytmus. Přípravné zápasy neberu jako že je jdeme vyhrát, potřebujeme si spolu sednout, získat rytmus, co se týče systému a byli jsme to schopní na té kvalifikaci předvést to nejlepší, co můžeme," prohlásil Balvín.

V Kanadě sehrají Češi ve skupině B zápasy s Tureckem (1. července od 4:35 SELČ) a o den později ve stejném čase s Uruguayí. První dva celky - stejně jako ze skupiny A, kterou tvoří domácí Kanada, Řecko a Čína - postoupí do play off. Na olympiádu postoupí jen jeden tým.