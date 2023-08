Basketbalisty čeká v Brně generálka na předkvalifikaci o OH

Brno - České basketbalisty čeká na turnaji v Brně poslední test před předkvalifikací o olympijské hry, do které vstoupí příští víkend v Tallinnu. Po třech duelech v portugalském Viana do Castelo přivítají ve Starez Aréně Vodova nejdříve v pátek Argentinu a v neděli Belgii. Oba duely začnou v 17:00. Pro nového kouče Diega Ocampa, který nahradil Ronena Ginzburga, to bude premiérové vystoupení před českým publikem.

"Je to pro mě úžasný okamžik. Máme za sebou turnaj v Portugalsku, teď budeme hrát v Brně, což je basketbalové město. Určitě si to užijeme. Chceme hlavně hrát dobrý basketbal. Pro mě je nejdůležitější, aby tým bojoval a hrál týmově každou sekundu. Na konci uvidíme, na co to bude stačit," řekl novinářům Ocampo.

Argentina je úřadující vicemistrem světa z roku 2019 z Číny, ale na letošním šampionátu v Japonsku, Indonésii a na Filipínách bude stejně jako Česko chybět. Přesto je to pro národní tým velmi kvalitní příprava s věhlasným týmem. "Chceme se zlepšovat a k tomu potřebujeme hrát s nejlepšími soupeři. Je to tým s úžasným talentem. Je to zkušenost jim čelit, mají výborný pohyb i agresivní obranu. Je to skvělá příležitost se posouvat dál a krok po kroku posouvat naši hru," prohlásil Ocampo.

Za sebou už má s českým týmem tři přípravné duely. Ve Portugalsku po se porážkách s Pobřežím slonoviny (81:97) a domácím týmem (79:91) dočkal na závěr v neděli první výhry nad Jordánskem (80:79). "Byla to velmi dobrá příprava. Čeká nás dlouhý proces, protože jsme ztratili šest velice kvalitních hráčů se zkušenostmi z šampionátu a stavíme nový tým s hodně mladými tvářemi, které potřebují čas, aby si přivykly na mezinárodní úroveň. Od úterka jsou s námi také Vít Krejčí a Martin Peterka. Je to pro mě i pro tým výzva a určitě se budeme zlepšovat," řekl novinářům Ocampo.

S Krejčím se Ocampo potkal při působení v Zaragoze, odkud současný jediný český zástupce v NBA v Atlantě odešel předloni do Oklahomy, svého prvního působiště v nejlepší lize světa. "Pro mě je nejdůležitější, aby byl šťastný v národním týmu a při hře a měl radost z toho, že je pro mužstvo důležitý. Potřebuje chvíli času, aby se přizpůsobil evropskému basketbalu a reprezentaci, ale myslím, že s jeho chutí hrát za národní tým to bude velmi rychlé," podotkl Ocampo.

Kvůli Argentině se musel měnit program turnaje, do kterého měli Češi původně vstoupit v pátek proti Belgii. "Tým Argentiny nám ale později oznámil, že v neděli už letí domů, protože jsme jejich poslední zastávkou v Evropě. Program se tak musel předělat a fanouškům se za komplikace omlouváme," prohlásil manažer národního týmu Michal Šob.

Přiznal, že získat Argentinu za soupeře do přípravy není snadný proces. "Bylo to složité a stále je. Týmu totiž zrušili let ze španělského Alicante, kde se připravují už asi měsíc. Vyjednávání na můj evropský vkus byla poměrně složitá a táhlá, nicméně jsem rád, že se to podařilo, protože jde o vicemistry světa, byť překvapivě chybějí na blížícím se světovém šampionátu. V týmu mají řadu zvučných jmen a já jsem strašně rád, že se do Česka po EuroBasketu podařilo přivést další kvalitní tým, tentokrát z Jižní Ameriky," podotkl Šob.

"Dohadování mělo svoje specifika, jejich výprava je poměrně velká, čítá 27 osob a měli určité speciální požadavky třeba v jídelníčku. Týkalo se to třeba určitých ryb, které se u nás ani nedají sehnat, což se muselo upravovat. V Evropě taky nejsme zvyklí na jihoamerickou zvykovou kulturu, kdy se spousta věcí řeší na poslední chvíli a je to tam brané za samozřejmé. Časové a psychicky to tak bylo náročné, ale je to svátek basketbalu a my jsme rádi, že se tu Argentina bude moct představit. Ani nevím, kdy k tomu došlo naposledy," dodal Šob.

I pro hráče to bude výjimečný zápas. "Přijedou euroligoví hráči. Pro nás a hlavně pro mě to bude velká zkušenost. Hrozně se na to těším, že si budu moct zahrát proti Argentině, kde hrajou Vildoza, Campazzo nebo i bývalí hráči z NBA," podotkl křídelním Richard Bálint z Brna. V týmu Argentiny má kouč Pablo Prigioni i čtyřicetiletého Carlose Delfina, olympijského vítěze z Atén a bronzového medailistu z her v Pekingu.

"Moc se na to těším. Doufám, že přijde hodně lidí a udělají skvělou atmosféru. Strávil jsem tady tři roky, tak to bude ještě speciálnější pro mě," dodal Bálint, který má z Brna namířeno do druhé španělské ligy.