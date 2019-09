Basketbalisty čeká s Tureckem bitva o osmifinále MS

Šanghaj - Čeští basketbalisté se ve čtvrtek na mistrovství světa v Číně utkají s Tureckem v přímém souboji o druhé postupové místo ze skupiny E. Vítěz projde mezi nejlepších 16 týmů do osmifinálové skupinové fáze, poražený bude na šampionátu pokračovat v bojích už jen o 17. až 32. místo. Čtvrteční triumf také bude znamenat minimálně jistotu účasti na olympijském kvalifikačním turnaji v roce 2020. Duel začne v 10:30 SELČ v přímém přenosu ČT Sport.

"Nejsme favorité, to si můžeme přiznat. S Janem (Veselým) bychom byli, se vším respektem k Turecku. Na druhou stranu nejsme vyložení outsideři v tom smyslu, že bychom neměli žádnou šanci. Můžeme se s nimi o postup porvat," řekl trenér Ronen Ginzburg s připomínkou absence nejužitečnějšího hráče Euroligy Jana Veselého z Fenerbahce Istanbul.

Turci mají stejně jako Češi na kontě vítězství s Japonci a v úterý prohráli po boji s USA 92:93 po prodloužení. "Turecko je na papíře silnější tým než my, na druhou stranu... Nemůžeme je porážet na denní bázi, ale z deseti zápasů dvakrát třikrát uspět můžeme. Proč by to neměl zrovna být jeden z těch zápasů?" prohlásil křídelní hráč Vojtěch Hruban.

Turci mají v týmu jako hlavní hvězdy trio z NBA Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Milwaukee a Furkana Korkmaze z Philadelphie a také Meliha Mahmutoglua z Fenerbahce či Scotta Wilbekina z Maccabi Tel Aviv.

"V podstatě všichni na pozici 1 až 4 jsou střelci. Na rozehrávce je Wilbekin, který nehrál začátek s USA, vlezl na hřiště a zápas obrovsky těžkými střelami otočil. Vynikající střelec, zkušený borec z Euroligy," prohlásil Hruban.

"Cedi Osman je víceméně hvězda NBA, totéž Ilyasova. Oba dva vynikající střelci, Osman víc do nájezdů. Každý má svoje. Jedinou větší slabinu vidím jejich pivoty, moc je do toho nepouštějí, jsou tam víceméně od doskoků, možná tudy by mohla vést cesta," doplnil Hruban.

Pivot Patrik Auda také považuje Turecko za favorita, ale v úspěch věří. "Jsou silný soupeř a jejich zápas s Amerikou to jenom potvrdil. Jsme ale na turnaji a tam se občas dějí věci. Stačí se podívat na některé výsledky v dalších skupinách. Třeba Německo jako favorit podlehlo Dominikánské republice. Je to otevřené, navíc na Turky může padnout deka. A nemusí se stoprocentně psychicky připravit. V tom je naše velká šance," uvedl Auda.

Z dosavadních výsledků na turnaji ani ze vzájemných zápasů z minulosti se ale nedá podle něj úplně vycházet. "Pořád je to basketbal a ve výsledku se může stát cokoli. Týmu to nemusí padat. Kdyby hráli Turci s Američany znovu, tak by možná prohráli o dvacet. Do utkání s nimi šli ale dobře naladěni po výhře nad Japonskem a proti USA neměli co ztratit. Trefili pár dobrých střel, chytili se. Dostali se do laufu a to se vám hraje hned lépe," dodal Auda.

Češi se s Tureckem utkali naposledy loni v září ve finále turnaje v Hamburku, kde sice vedli po třetí čtvrtině 70:56, ale nakonec prohráli 80:89. Jako jediný ze současného týmu na MS tam tehdy chyběl pivot Ondřej Balvín, spolu s Hrubanem, Tomášem Satoranským a Pavlem Pumprlou člen kádru z kvalifikace ME ze srpna 2012, kde Češi Turky naposledy porazili (82:64). Od té doby s nimi Češi prohráli šestkrát za sebou.

"Je otázka, jak se popereme se základní pětkou, ale nemají tak silnou lavičku. My nemáme kromě Tomáše (Satoranského) tak velké hvězdy jako oni, ale máme o dost vyrovnanější kádr. Je to třetí zápas během pěti dnů, to by mohla být naše síla, že můžeme držet vysoký rytmus," dodal Balvín.

Vítěz duelu postoupí do osmifinálové skupiny K v Šen-čenu, kde už jsou USA a Brazílie a dalším týmem bude Nový Zéland, nebo Řecko. Dva celky z ní následně půjdou do čtvrtfinále.

Neúspěšný celek naopak zamíří do skupiny O v Tung-kuanu, kam už patří Japonsko a Černá Hora, přibude pak ještě Nový Zélend, či Řecko. Na olympijských hrách v roce 2020 se vedle pořádajícího Japonska představí sedm nejlepších zemí z MS podle kontinentů - po dvou z Ameriky a Evropy a po jedné z Afriky, Asie a Oceánie. Dalších šestnáct se dostane do kvalifikace.