Basketbalisty čeká přímý souboj o play off a rozlučka s O2 arenou

Praha - Čeští basketbalisté ve čtvrtek na mistrovství Evropy odehrají poslední zápas v domácí skupině D v pražské O2 areně a budou bojovat o to, aby to nebyla i jejich derniéra na celém turnaji. K posunu do osmifinále v Berlíně svěřenci trenéra Ronena Ginzburga potřebují porazit Izrael. Utkání začne v 17:30.

Českému týmu bude k postupu stačit jakákoliv výhra za předpokladu, že předtím Finové neprohrají s posledním celkem tabulky Nizozemskem. Pokud by Seveřané neuspěli, musel by domácí výběr vyhrát minimálně o šest bodů, vítězství až o 19 bodů by navíc Čechy posunulo dokonce na třetí místo ještě před Finy.

S Izraelem se čeští basketbalisté utkali naposledy v červenci 2014 na přípravném turnaji v Moskvě a prohráli 63:73. Pikantní bude duel pro izraelského trenéra Ginzburga, který předloni v říjnu získal i české občanství. "Bude to klíčový zápas a bude to proti mé zemi. Teď ale žiju tady a miluju Česko, takže tam bude o něco víc emocí," prohlásil kouč, který vede českou reprezentaci od roku 2013. "Jistě, narodil jsem se v Izraeli, ale nakonec jde především o basket a my musíme vyhrát. Určitě tam bude trochu víc emocí, ale jakmile začne zápas, už tohle musí stranou," řekl.

Izrael po výhrách nad Finskem (89:87) a Nizozemskem (74:67) prohrál s Polskem (76:85) a se Srbskem (78:89). Hlavním tahounem je Deni Avdija z Washingtonu, který má na turnaji průměr 15,3 bodu na zápas. "Je to tým, který hraje chytře a snaží se zamaskovat své slabiny pod košem. Avdija jako hlavní opora je v NBA a mají i euroligové hráče. Pokud proti nim budeme hrát jako proti Finsku, tedy s výjimkou začátku utkání, tak vyhrajeme," věří Ginzburg.

V Praze se očekával o něco větší zájem Izraelců, než kolik jich do O2 areny dosud zavítalo. "Možná chtějí přijet až na play off do Berlína, ale já doufám, že jim tuhle cestu stopneme," dodal Ginzburg, který dovedl český tým k šestému místu na mistrovství světa v Číně v roce 2019 a loni poprvé v historii samostatné reprezentace na olympijské hry v Tokiu.

Češi po prohrách s Polskem (84:99) i Srbskem (68:81) v pondělí porazili Nizozemsko (88:80), ale v úterý po porážce s Finskem (88:98) promarnili šanci zajistit si osmifinále. "Máme volný den. Podíváme se na to, co nevyšlo proti Finsku. Musíme se připravit na Izrael. Popravdě moc o nich nevím, jsou agresivní. Podíváme se na video, myslím, že je to podobný tým jako Finsko. Také hrají pět malých. Nestřílí ale tolik trojek," řekl po duelu s Finy rozehrávač Vít Krejčí.

"Do toho zápasu dáme všechno. Je to zápas všechno, nebo nic. Ve čtvrtek budeme chtít jít do všeho na sto procent. Je to poslední zápas tady v Praze a určitě bychom chtěli skončit pozitivně," prohlásil pivot Patrik Auda.