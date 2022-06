Basketbalisty čeká klíčový zápas kvalifikace o MS, hostí Bosnu a Hercegovinu

Pardubice - České basketbalisty čeká v pátek klíčový zápas v boji o postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa 2023. Svěřenci kouče Ronena Ginzburga vyzvou v Pardubicích Bosnu a Hercegovinu, které chtějí oplatit listopadovou porážku 90:97. Přestože jim ve skupině F zatím patří nepostupové čtvrté místo, pokud zvítězí o 14 nebo více bodů a Litva zdolá v druhém duelu Bulharsko, zajistí si tým kolem navrátivšího se Tomáše Satoranského účast v dalších bojích. Utkání začne ve 20:00.

"Bosna má velmi dobrý tým a generaci hráčů. Bude to těžký zápas," řekl novinářům Ginzburg. "Je ale pravda, že i my máme kvalitní basketbalisty, kteří spolu hrají dlouho pohromadě. Toto kvalifikační okno je zrádné, neboť řadě hráčů skončila sezona před nějakým časem a nepřijeli tedy úplně ve formě. Tyhle potíže ale mají všechny týmy," doplnil reprezentační kouč.

Na rozdíl od loňské porážky v Sarajevu bude nyní český tým v takřka nejsilnějším složení. Vedle Vojtěcha Hrubana, Martina Kříže či podkošových opor Ondřeje Balvína s Patrikem Audou se bude moci reprezentace opřít také o hlavní hvězdu rozehrávače Satoranského.

"Bereme to tak, že máme nejsilnější tým za poslední dobu, ale nerad bych na nás vytvářel extrémní tlak. Ač si uvědomujeme, co by nás to stálo, pokud by to dopadlo špatně, jdeme zápas od zápasu. Budeme se snažit podat více než stoprocentní výkon, abychom dosáhli na co nejlepší umístění," prohlásil pivot Kříž.

Čeští reprezentanti mají zatím bilanci jedné výhry a tří porážek. Ze základní skupiny, kde jsou vedle Bosny a Hercegoviny také Bulharsko s Litvou, postupují tři nejlepší. Všem celkům se ale v další fázi kvalifikace započítávají dosavadní výsledky. Aby tedy měli Češi větší šanci na postup na MS, potřebovali by nyní vedle Bosny a Hercegoviny porazit o tři dny později také již postupující Litvu.

"Zatím tam nejsou úplně nejlepší vyhlídky do budoucna. Půjdeme ale postupně a máme pořád šanci. První zápas s Bosnou budeme chtít vyhrát a víme, že důležité bude i skóre. Když se nám to podaří, pojedeme do Litvy s tím, že pořád máme reálnou šanci na postup na mistrovství světa," řekl David Jelínek, který se v prvním zápase proti Bosně a Hercegovině blýskl 31 body.

Balkánský celek zatím zaznamenal dvě výhry a dvě porážky. K dispozici by měl mít naturalizovaného amerického rozehrávače Johna Robertsona, nejužitečnějšího hráče posledního ročníku španělské ligy Džanana Musu i podkošovou oporu Miralema Haliloviče. Ten zatím v kvalifikaci nastřádal průměry 17,7 bodu a 5,7 doskoku na zápas. "Jejich soupiska vypadá stejně, jako když s námi hráli v posledním zápase," prohlásil Ginzburg.

Češi se proto musejí připravit na fyzickou hru plnou tvrdých soubojů. "Mohli jsme to u nich vidět i v minulém okně. Pracují hodně bez míče, snaží se zabránit, aby soupeř někomu přihrál, a budeme se muset vyvarovat zbytečných ztrát. Hlavní bude, abychom se vyrovnali s jejich fyzičnem," uvedl Kříž a věří i v podporu fanoušků. "Věřím, že fanoušci v Pardubicích vytvoří stejnou atmosféru jako ti v Bosně," doplnil pivot Nymburka.

Více než na lákavou představu výhry o 14 a více bodů, která by jim mohla zajistit postup do další fáze, tak basketbalisté raději opatrně cílí na jakékoli vítězství. "Nad rozdílem nikdo z nás nepřemýšlí. Přistupujeme k tomu postupně. První na řadě je Bosna a hlavní cíl je ji porazit. Necháme se překvapit, s jakým skórem to bude, ale samozřejmě budeme chtít vyhrát co nejvíce," dodal Kříž.