Basketbalisty čeká důležitý duel kvalifikace MS a generálka na ME

Chomutov - Čeští basketbalisté se představí v sobotu v Chomutově v kvalifikaci mistrovství světa proti Maďarsku a k uchování reálných nadějí na postup potřebují vyhrát. Zápas, který začne v Rocknet Aréně v 18:15, bude zároveň generálkou na zářijové mistrovství Evropy, jehož skupinu D hostí pražská O2 arena. Kouči Ronenu Ginzburgovi bude stejně jako ve středu v Paříži proti Francii (60:95) chybět lídr Tomáš Satoranský se zraněným kotníkem. Otazník stále visí nad dalším rozehrávačem Vítem Krejčím (naražená žebra) i nemocným křídelníkem Jaromírem Bohačíkem.

"Zatím to nevypadá na žádné změny. Ještě to není definitivní, ale vypadá to na stejnou dvanáctku," řekl asistent trenéra Luboš Bartoň při čtvrtečním návratu z Paříže. Tam Češi vedli po poločase 42:38, ale nakonec s favoritem neudrželi krok a utrpěli vysokou porážku. "O startu Vítka Krejčího a Jardy Bohačíka rozhodne zítřejší zdravotní stav. Saty rehabilituje," uvedl aktuálně manažer týmu Michal Šob na twitteru.

Ve skupině K mají čtvrtí Češi bilanci tří výher a čtyř porážek stejně jako pátá Bosna a Hercegovina i šestí Maďaři. Na postupové třetí místo, které patří Černé Hoře, ztrácejí dvě výhry. Maďarsko ve středu podlehlo doma v Szombathely Litvě 78:88. Předtím v základní skupině E postupně prohrálo ve Francii 40:81, uspělo s Portugalskem 69:68 i na hřišti Černé Hory 88:84, podlehlo doma Černé Hoře 67:83 i Francii 54:78 a vyhrálo v Portugalsku 81:75.

"Je to nepříjemný soupeř. Mají velmi dobré hráče na perimetru. Euroligového Hangu, který je velmi zkušený a teď hraje z jedničky. Měl velmi dobrý zápas. Vojvoda je takový hráč, který může dát kdykoliv deset bodů hned za sebou. Je to skórující guard (rozehrávač). Mají tam ještě další dva tři hráče nebezpečné na perimetru. Tam je jejich největší hrozba. Neříkám, že jejich pivoti nemají kvalitu, ale rozhodně tam není taková hrozba jako guardi," uvedl Bartoň.

Proti Maďarům se chtějí Češi vyvarovat ztrát, které je trápily v posledních zápasech. Minulý týden v sobotu na turnaji v Hamburku při porážce s Itálií (80:96) jich měli 22 a ve Francii ještě o tři více. "Musíme hrál líp bez balonu a neriskovat. Jedna věc jsou ztráty proti Itálii, kdy polovina z nich byla nechci říct nesmyslná, ale trošku asi některé ležérní. Druhá stránka je, když soupeř tlačí a donutí nás k nějaké chybě, což bylo s Francií," podotkl Bartoň.

"Druhý poločas byla smršť, neustálý tlak na míč, rozehrávali jsme úplně někde jinde, než jsme měli. Kupa ztrát byla také z únavy - nechycení míče, tam to bylo docela očividné. Maďaři nemají potenciál nás takto tlačit a nemyslím si, že tam to bude problém. Bude to spíš o tom, abychom si dávali záležet a nedělali zbytečné chyby," uvedl Bartoň.

Po turnaji v Pardubicích, kde hráli 12. srpna s Bulharskem (93:60) a následně s Chorvatskem (95:83), se Ginzburgův výběr představí doma tentokrát v ostrém kvalifikačním zápase. "Je to generálka na Eurobasket, který bude také doma. Musíme setřást druhý poločas s Francií, dostat se zpátky na nějakou lepší vlnu a produkovat náš basketbal po čtyřicet minut i bez hráčů, jako je Saty nebo Boči. To bude důležité," prohlásil Bartoň.

"Jsem rád, že jsme doma a opravdu si přeju, ať už jsme zdraví a můžeme se soustředit na basket. A ne na to, že tenhle je nemocný a s tímhle je tohle. Pojďme českým divákům ukázat, co je čeká na Eurobasketu, protože furt kvalitu máme," doufá Bartoň v úspěšnou generálku.

"Všichni si uvědomujeme, že druhý poločas ve Francii nebyl úplně ideální, ale trenéři do nás nechtěli nějak hučet, protože nás čeká domácí zápas. Nedostali jsme nějakou extra čočku. První půlku jsme si ukázali, že i s takovým soupeřem se dá hrát. Když v tom budeme pokračovat, tak určitě v sobotu můžeme uspět," prohlásil rozehrávač Viktor Půlpán.

"Maďaři to hrají hodně z křídla, nemají tak silné pivoty, jako měla třeba Francie. Jejich stěžejní hráči jsou Hanga a Vojvoda, ale my se musíme soustředit na nás a zlepšit naši hru," dodal Půlpán.

Do evropského šampionátu čeští basketbalisté vstoupí 2. září v pražské O2 areně utkáním proti Polsku. V základní skupině se střetnou také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září).