Basketbalistům uchová naději na postup v předkvalifikaci o OH jen výhra

Tallinn - Čeští basketbalisté nemají před úterními závěrečnými zápasy skupiny A olympijské předkvalifikace v Tallinnu postup ve svých rukou. K účasti v semifinále v polských Gliwicích potřebují svěřenci trenéra Diega Ocampa v duelu od 15:00 SELČ porazit Severní Makedonii a potom čekat na výsledek následného zápasu domácího Estonska s dosud neporaženým Izraelem. Dál je posune jakákoli výhra Izraele, nebo vítězství Estonců o 24 a více bodů.

V případě výhry Česka i Estonska se seřadí spolu s Izraelem všechny tři celky s dvěma výhrami a jednou porážkou a o pořadí rozhodne skóre ze vzájemných zápasů. Češi jsou po sobotním vítězství nad Estonci 77:74 a nedělní porážce s Izraelem 67:80 na rozdílu -10.

"Ta matematika je poměrně jednoduchá a není úplně pozitivní pro nás. Jakmile nastane skutečnost, že Estonci vyhrají o bod až 23 bodů, tak postupují Izrael, Estonsko a my jsme skončili, ač s dvěma výhrami, třetí," řekl novinářům asistent trenéra Jan Šotnar.

Češi si pohoršili skóre v závěru obou dosavadních duelů. "V prvním zápase jsme vedli před koncem o šest bodů, měli jsme míč, a nakonec to skončilo o tři body. Už tam jsme body v minitabulce ztráceli. Včera to samé, minutu před koncem jsme byli na sedmi bodech, a nakonec po Madarových dvou trojkách to skončilo o 13 bodů. Z tohoto pohledu je to trochu smolné," uvedl Šotnar.

"Na druhou stranu pro nás byl cíl porazit v prvním zápase Estonce a věděli jsme, že s Izraelem to bude těžké. Pořád věříme tomu, že ač Izrael nebude mít takovou motivaci, tak pořád předvede kvalitu, kterou má, a Estonsko porazí. My se musíme soustředit na to, co můžeme ovlivnit. Je to jasná zpráva pro nás i pro hráče, že se musíme stoprocentně připravit a porazit Makedonce," konstatoval Šotnar.

Makedonci, kteří v Tallinnu postrádají střelce Kazaně Nenada Dimitrijeviče, si připsali porážky s Izraelem 65:86 a s Estonskem 59:83. "Dvakrát prohráli vyšším bodovým rozdílem a měl by to být papírově nejslabší soupeř. Věřím, že se to potvrdí a s Makedonci zvítězíme," podotkl Šotnar.

S Makedonií se Češi utkali naposledy na začátku srpna 2007 v přípravě v Opavě a vyhráli 88:70 a 79:69. Byl u toho i současný generální manažer mužských reprezentačních výběrů Jiří Welsch.

Hlavní hvězdou Severní Makedonie je rozehrávač TJ Shorts, který s Bonnem vyhrál v uplynulé sezoně Ligu mistrů a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem. Rodák z Irvine z Kalifornie, který měří 168 centimetrů, je hlavním tahounem týmu kouče Aleksandara Jončevského.

"Má neskutečné skórující schopnosti, ať už při hře jeden na jednoho, nebo při pick and rollu. Je na něm vidět, že je opravdu vyhraný a je na úplně jiném levelu než ostatní jeho spoluhráči. Neskutečně rychlý, s výbornou střelou a čtením hry. Na to, s jakou výškou hraje, tak klobouk dolů, jakým způsobem se na tom nejvyšším levelu dokázal prosadit," řekl Šotnar.

Severní Makedonie dává na turnaji také šanci mladým nadějím. "Celkově je jejich tým poskládaný spíše z domácí soutěže. Objevují se tam hráči, kteří letos nastupovali v kategorii U20. Naopak nejzkušenější je šestatřicetiletý kapitán Vojdan Stojanovski. Je to výborný trojkař a se Shortsem patří k hvězdám týmu. Většina jejich hráčů na perimetru má velmi slušná čísla za tři body z domácí soutěže, výborný střelec je i Petar Bošaleski, velmi dobrý tvůrce hry je Andrej Magdevski, který hraje v Holandsku za Groningen," dodal Šotnar.