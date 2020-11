Basketbalistům bude chybět v kvalifikaci ME kapitán Hruban

Praha - Čeští basketbalisté se příští týden v kvalifikaci mistrovství Evropy budou muset obejít bez kapitána Vojtěch Hrubana, který dá v reprezentační pauze přednost rodině. Ve výběru pro zápasy s Belgií a Dánskem ve Vilniusu chybí také pivot Patrik Auda působící v japonské Jokohamě. Naopak poprvé od loňského zářijového mistrovství světa v Číně se představí Ondřej Balvín z Bilbaa, který v únorovém kvalifikačním okně chyběl.

Hruban dá přednost rodině. "Před několika týdny se nám narodil syn a někdy je prostě basketbal na druhém místě. Je to pro mě poprvé po deseti letech, co vynechám reprezentační akci. Bylo to hodně těžké rozhodnutí, ale vím, že to kluci zvládnou i beze mě, i když to bude hodně zvláštní pocit dívat se na zápas českého národního týmu v televizi," uvedl Hruban v tiskové zprávě České basketbalové federace.

Kouč Ronen Ginzburg má při absencích Hrubana a Audy i při Balvínově návratu ve výběru sedm hráčů z dvanáctky, která loni v září v Číně vybojovala na mistrovství světa historické šesté místo. Vedle bývalého kapitána Pavla Pumprly, který po šampionátu ukončil reprezentační kariéru, chybějí největší hvězda Tomáš Satoranský z Chicaga z NBA a Blake Schilb z Remeše.

"Byla pro nás výzva dát dohromady sestavu. Nejen kvůli covidu, ale také kvůli zraněním," řekl Ginzburg. Je rád, že se do týmu vrací Balvín. "Pokud projde všemi covidovými testy, tak se k nám připojí. To je skvělá zpráva, protože je pro tým opravdu hodně důležitý. Pořád je pro dalších pět, šest let budoucností týmu," prohlásil kouč.

Mimo hru jsou kvůli zranění Vít Krejčí ze Zaragozy, jehož práva ve středečním draftu NBA získal celek Oklahoma City Thunder, a nymburský Petr Šafarčík, kteří nechyběli v únorových zápasech proti Dánsku a v Litvě. Debutovat mohou Richard Bálint z Brna, Dalibor Fait z Ústí nad Labem, Luboš Kovář z Nymburka, Patrick Samoura z USK Praha a František Váňa z Olomoucka.

"Radši bych měl víc hráčů, kteří už mají něco za sebou. Ale absence chápeme a je to šance pro mladé," řekl Ginzburg. "Pokud mi ale někdo opravdu chybí, je to Vojta (Hruban). Protože odvádí skvělou práci a je to výborný lídr," přidal izraelský trenér, který nedávno získal české občanství.

"Jedna věc je sportovní úhel pohledu, ale podle mě nám budou především chybět jeho charakterové vlastnosti," přidal k Hrubanově absenci manažer týmu Michal Šob. "Nadšení jsme z toho nebyli, ale chceme národní tým budovat i jako nějakou širší rodinu, takže i z tohoto důvodu jsme jeho rozhodnutí pochopili," dodal.

Národní tým se začne scházet od soboty v Praze a v pondělí se přesune do "bubliny" ve Vilniusu. Tam Češi zamíří opět po devíti měsících, v únoru tam podlehli domácímu výběru 89:97. Předtím porazili v Pardubicích Dánsko 75:71. Příští týden v pátek od 15:30 SEČ vyzvou Belgii, kterou měli původně hostit doma. V neděli se ve stejném čase utkají s Dánskem, které mělo Ginzburgův výběr hostit.

Nominace českých basketbalistů na kvalifikaci ME ve Vilniusu na zápasy s Belgií (27. listopadu) a Dánskem (29. listopadu):

Rozehrávači: Richard Bálint (Brno), Martin Kříž (Nymburk), Ondřej Sehnal (USK Praha), Tomáš Vyoral (Pardubice), Jakub Šiřina (Opava).

Pivoti: Dalibor Fait (Ústí nad Labem), Luboš Kovář (Nymburk), Šimon Puršl (Brno), Kamil Švrdlík (Pardubice), Ondřej Balvín (Bilbao/Šp.), Martin Peterka (Braunschweig/Něm.),

Křídla: Michal Mareš, Patrick Samoura (oba USK Praha), Lukáš Palyza, František Váňa (oba Olomoucko), Radek Farský (Brno), Jaromír Bohačík (Štrasburk/Fr.).